МТС увеличила скорость LTE в Чурилово и других ЖК Тракторозаводского района Челябинска

МТС сообщила о модернизации мобильной сети на территории Тракторозаводского района Челябинске. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета LTE выросла в восточной части города более чем на 20%

Скорость мобильного интернета LTE выросла в районе улиц Марченко, Салютная, Героев Танкограда, Комарова, Мамина, Танкистов, а также на Бродокалмакском тракте и на участке проспекта Ленина. Улучшения также отметили жители микрорайона Чурилово и ЖК «Яблочный» – по улицам Трашутина, Зальцмана, Эльтонская 2-я и Конструктора Духова. Рост скорости мобильного интернета МТС также произошел в районе образовательных и медицинских организаций, расположенных в этой части Челябинска, в том числе на территории городской больницы №8.

Благодаря улучшениям местные жители, а также те, кто работает в Тракторозаводском районе, смогут с большим комфортом пользоваться сервисами цифровой экосистемы МТС и другими онлайн-ресурсами. даже во время вечерних «пиковых» нагрузок на сеть. Усиление сети LTE также расширяет для челябинцев доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

«Мы постоянно развиваем инфраструктуру связи на Южном Урале и опираемся при этом на интересы самих жителей региона. Мы проводим работы и добавляем скорость интернета в местах, где живут и работают активные пользователи цифровых сервисов. Одним из приоритетов для нас стал Тракторозаводский район Челябинска, который быстро разрастается. Поэтому мы добавили емкость сети LTE в новостройках, а также в его историческом центре. Теперь местные жители могут с комфортом пользоваться мобильным интернетом даже в вечернее время, а также оценить удобство наших домашних сервисов – фиксированного интернета и телевидения. При подключении нескольких услуг у одного провайдера южноуральцы получают выгоду и экономят время – управление и оплата разных сервисов происходит черед “единое окно”», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В этом году МТС обеспечила связью более 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области, в большинстве из которых проживает от 100 до 500 человек. Также компания модернизирована сеть и увеличила скорость LTE-интернета в крупных городах региона – Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Верхнеуральске и других населенных пунктах региона.