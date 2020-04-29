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В «Сколково» начал работать робот-курьер «Яндекс.Ровер»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что с 29 апреля доставкой документов и посылок по территории Инновационного центра «Сколково» занимается робот-курьер «Яндекс.Ровер». Это первая постоянная работа «Ровера» за пределами «Яндекса»: в ноябре 2019 года он начал возить документы в штаб-квартире компании на улице Льва Толстого.

Робот полностью автономен: он сам планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. В отличие от беспилотных автомобилей, «Ровер» перемещается по тротуарам. Офисы администрации «Сколково» и отделение Почты России, куда робот также доставляет корреспонденцию, расположены в разных частях Инновационного центра, поэтому маршруты «Ровера» могут составлять несколько километров. Управление роботом-курьером происходит с помощью смартфона: сотрудники «Сколково» могут поставить «Роверу» задачу, открыть и закрыть его, а также наблюдать за передвижением робота на карте. В случае необходимости можно обратиться за помощью к инженерам «Яндекса».

Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса», отметил:««Яндекс.Ровер» был задуман, чтобы помочь людям автоматизировать рутинные задачи по доставке небольших грузов. Это наш первый опыт применения робота за пределами экосистемы Яндекса. Мы рады, что Ровер органично вписался в рабочие процессы Инновационного центра. В дальнейшем мы вместе с командой “Сколково” будем смотреть, какие еще городские задачи может оптимизировать робот».

«Яндекс.Ровер» может применяться для широкого круга задач и способен оптимизировать этап «последней мили» в логистике в условиях растущего потока заказов в e-Commerce. Ровер может доставлять посылки из интернет-магазинов, продукты и готовые блюда. Его также можно использовать для транспортировки внутри больших помещений — например, на складах или в торговых центрах.

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Впервые робот с искусственным интеллектом на борту помогает оптимизировать процесс доставки, и это не эксперимент, а работающий сервис. Вместе с командой Яндекса мы начинаем с собственного документооборота, но в дальнейшем планируем подключить к использованию Ровера и других участников экосистемы “Сколково” - стартапы, крупные корпорации и, конечно, жителей Инновационного центра».

Игорь Шиянов, руководитель департамента стратегического развития Почты России, сказал: «Почта России с интересом наблюдает за работой Ровера в “Сколково”, поскольку в будущем беспилотные технологии могут быть полезны для оптимизации логистики. Мы уверены в росте гиперлокальной доставки, что повлечет рост отправлений, и здесь беспилотные технологии способны сыграть существенную роль. Это одно из возможных применений искусственного интеллекта в процессах Почты России, которые изучает компания».

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