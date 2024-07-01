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В старинной дворянской усадьбе в Татарстане появились связь и интернет «МегаФона»

На склоне Тетюшских гор построили телеком-инфраструктуру. «МегаФон» обеспечил жителей и туристов, посещающих деревню Долгая Поляна, мобильной связью и доступом к скоростному интернету в стандарте LTE. Раньше уверенный сигнал в этой местности отсутствовал.

В поселении расположено фамильное гнездо одного из старейших помещичьих родов Казанской губернии — Молоствовых. Это единственная сельская дворянская усадьба в Татарстане, сохранившаяся в первозданном виде до наших дней. История Долгой Поляны и владельцев этих земель тесно связана с именем Льва Толстого. Здание, в котором проводят экскурсии, было построено в начале XX века супругами Владимиром и Елизаветой Молоствовыми — друзьями знаменитого писателя.

Поместье находится на возвышенности, откуда открывается вид на Волгу и Болгар, расположенный на противоположном берегу. В комплексе приятно прогуляться по тенистым аллеям, которые владелец усадьбы заложил в честь жены. Инженеры разместили оборудование на тридцатиметровой высоте, чтобы обеспечить связью деревню, постройки, а также расположенные в окрестностях заповедник и детский оздоровительный лагерь. Благодаря использованию низкочастотного диапазона LTE радиус действия сигнала 4G увеличился до 10 километров. Среднечастотный диапазон позволил быстро загружать онлайн-сервисы.

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«После запуска базовой станции скорость интернета достигает 70 Мбит/с. Теперь путешественники могут отправлять впечатляющие фото и видео со смотровой площадки за считанные секунды. Строительство объекта связи в Долгой Поляне стало частью масштабной программы компании по развитию инфраструктуры в туристических местах страны», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Усадьба Молоствовых включена в туристический маршрут по достопримечательностям Тетюшского района. В течение последнего месяца только районный центр, откуда начинаются экскурсии, принимал гостей из 50 регионов страны. Чаще других насладиться видами и посетить местные музеи приезжают из Ульяновской области, двух столиц, Самарской области и Пермского края.

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