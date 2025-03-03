GigaChat поможет адаптировать текст для понимания любого человека

Каждый из нас время от времени сталкивается со сложными текстами, будь то договор об оказании услуг, новый закон, инструкция к бытовому прибору или по возврату товара на маркетплейс, научный доклад и так далее. Сделать сложное простым поможет GigaChat, который перепишет непонятное общедоступным языком. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Специалисты Сбербанка уже несколько лет занимаются вопросами простого языка (easy-to-read). В 2023 г. банк выпустил руководство по когнитивной доступности, которое помогает создавать тексты на простом языке. И теперь эти наработки воплотились в новый навык нейросетевой модели Сбербанка GigaChat, полезный для всех.

Easy-to-read — это признанная во всем мире практика создания доступности для людей, которым сложно воспринимать информацию.

Чтобы переписать сложное простым языком, нужно открыть веб-версию GigaChat, зайти во вкладку «Умный редактор», вставить текст в открывшееся окно и выбрать «Общие команды» — «Сделать проще».

При этом упрощение текста не равно краткому пересказу. Если нужен краткий пересказ «Войны и мира» Льва Толстого, easy-to-read для этого не подойдёт. А вот понять, что написано в договоре аренды жилья, поможет. К тому же непонятный текст не всегда длинный — он бывает и коротким, его тоже надо разъяснять, и с этим GigaChat теперь отлично справляется.

Артем Алешкин, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка: «Мы работаем с абсолютно разными клиентами — подростками и молодежью, пенсионерами, людьми с инвалидностью, иностранцами. Но какими бы разными они ни были, у них есть кое-что общее: каждый взаимодействует с текстами — и не всегда понимает, что имеется в виду. А ведь от того, насколько хорошо мы понимаем написанное, зачастую зависит наша безопасность, финансовое благополучие и жизненный успех в целом. Правильное понимание — залог правильных решений, защита от ошибок, мошенничества и манипуляций. И поэтому аудитория навыка easy-to-read в GigaChat максимально широка — это в принципе любой человек, которому некогда продираться сквозь сложные языковые конструкции и искать в интернете значения незнакомых слов. Реализуя такие проекты по внедрению ИИ-помощников, мы развиваем инклюзивную культуру в стране, помогаем бизнесу, государству и общественным организациям обеспечивать доступность и равные возможности для всех».