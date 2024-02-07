В 2023 г. спрос орловского бизнеса на собственную сеть Wi-Fi вырос на 80%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте спроса орловского бизнеса на широкополосный доступ в сеть (ШПД). По итогам 2023 г. количество подключений региональных компаний к фиксированной связи выросло на 10% по сравнению с 2022 г. При этом подключая ШПД, бизнес все чаще добавляет к нему сеть Wi-Fi для организации общественного доступа к интернету. Спрос на это цифровое решение вырос на 80%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Орловский бизнес предпочитает использовать возможности ШПД для открытия зоны Wi-Fi — в 2023 г. спрос на общественный доступ к интернету вырос на 80%. Владельцы компаний обращаются за услугой, чтобы обеспечить подключение к сети с обязательной идентификацией согласно требованиям законодательства. Наибольшую долю компаний, организующих зоны Wi-Fi, cоставляют предприятия сферы здравоохранения, образования и спорта.

Возможности ШПД также широко используют крупные предприятия для создания собственной корпоративной сети. Она объединяет сотрудников, удаленные офисы в единое виртуальное пространство, сохраняя целостность и безопасность передаваемых данных. Спрос на это решение вырос в регионе на 23%.

«В регионе в 2023 г. выросло не только количество подключений общественного Wi-Fi, но и запросов от бизнеса на ШПД, чтобы строить сети «под ключ». Предприятиям необходима цифровая инфраструктура для внедрения передовых сервисов от облачной видеоаналитики до технологий на базе интернета вещей с учетом надежности хранения информации и высокой скорости обмена данными. Поэтому в 2024 г. мы продолжим развивать телеком-инфраструктуру в регионе», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.