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ОДСК Объединенная домостроительная корпорация

СОБЫТИЯ

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29.05.2026 «Первый Бит» стал генеральным партнером компании «ЭлНетМед» 1
22.03.2022 Безопасность в приоритете: МТС и строительная группа компаний «ОДСК» реализовали совместный проект 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

ОДСК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 1
Авантаж 70 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 38 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 954 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 100 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 2
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MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 411 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 701 1
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Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1405 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2707 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26963 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2334 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 1
Онлайн-запись 56 1
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 36 1
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 934 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4273 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17721 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29461 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1380 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6115 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23916 1
1С Первый Бит - БИТ.УМЦ - БИТ.Управление медицинским центром 11 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК 57 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 615 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.ОДЛИ - Обмен данными лабораторных исследований 12 1
Попова Елена 7 1
Мочалов Юрий 39 1
Сысоев Денис 1 1
Вольникова Дария 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 259 1
Армения - Республика 2425 1
Беларусь - Белоруссия 6218 1
Россия - ЦФО - Орловская область 364 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6527 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11112 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8400 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5865 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12107 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 287 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10094 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5667 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
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