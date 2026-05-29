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ОДСК Объединенная домостроительная корпорация
СОБЫТИЯ
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|29.05.2026
|«Первый Бит» стал генеральным партнером компании «ЭлНетМед» 1
|22.03.2022
|Безопасность в приоритете: МТС и строительная группа компаний «ОДСК» реализовали совместный проект 3
ОДСК и организации, системы, технологии, персоны:
|Попова Елена 7 1
|Мочалов Юрий 39 1
|Сысоев Денис 1 1
|Вольникова Дария 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163455 2
|Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 259 1
|Армения - Республика 2425 1
|Беларусь - Белоруссия 6218 1
|Россия - ЦФО - Орловская область 364 1
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