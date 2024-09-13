МТС избавила орловцев от 3 миллионов спам-звонков за три летних месяца 2024 года

МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Орловского региона за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспамовых решений МТС за июнь-август заблокировала 3,6 млн вызовов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Орловской области через телефонные обзвоны наиболее активно продвигают свои услуги спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, компании, которые проводят опросы, коллекторы, салоны красоты, фирмы, предлагающие заработок в интернете, а также мошенники.

В зависимости от типа защиты, цифровое решение может само ответить на такой звонок или просто предупредить о возможном спаме, а абонент решает – принять вызов или нет.

«Орловцы регулярно сталкиваются со спамом, будь то предложение пройти опрос или бесплатное медобследование, взять выгодный кредит или посетить салон красоты. Назойливые звонки, как правило, отвлекают от важных дел и ведут к потере времени, а порой и денег, если это мошенники. Справляться со спамом помогают цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data. Но абоненты могут и сами приложить руку к борьбе со спамом. Например, при получении спам-информации можно сообщить об этом в службу поддержки через приложение «Мой МТС». Специалисты зарегистрируют жалобу и дадут рекомендации по защите от спама», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.