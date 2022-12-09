Цифровые технологии МТС позволят сохранять особо ценные архивные фонды Югры

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о внедрении собственного IoT-решения для круглосуточного мониторинга микроклимата «Цельсиум» в Государственном архиве Югры. Инновация позволит сохранить около 900 архивных дел, относящихся к особо ценным документам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря внедрению интеллектуальной системы мониторинга в архивохранилище создаются оптимальные условия для хранения подлинных рукописных и старопечатных книг XVI – XIX вв., которые относятся к категории книжных памятников, документов органов исполнительной и законодательной власти с начала XX века. В помещении ведется круглосуточный контроль температуры, влажности и качества воздуха, а показания с датчиков в режиме реального времени по сети интернета вещей NB-IoT поступают в облачное хранилище МТС. В случае отклонения температуры или влажности от заданных параметров система оповещает ответственных сотрудников через SMS-сообщение.

«В ходе эксплуатации IoT-решения “Цельсиум” мы отметили высокую точность измерений. Если колебание влажности превышает 5%, а температуры – два градуса, устройство сразу это фиксирует, а мы оперативно реагируем. Теперь нам не нужно постоянно заходить в архивохранилище, чтобы следить за параметрами. Все данные в режиме реального времени поступают на мобильные и рабочие устройства ответственных лиц. Тем самым, мы решили одну из главных задач архива – обеспечили круглосуточный контроль за показателями, соблюдение которых позволяет создать благоприятные климатические условия, исключающие преждевременное старение и разрушение бумажного носителя. В дальнейшем планируем масштабировать решение и на другие хранилища, охватить все 610 фондов с более чем 145 тыс. архивных дел, которые связаны с историей развития Югры, наследием малочисленных народов Севера», – сказал директор Государственного архива Югры Вячеслав Комаров-Распутин.

«Мы рады, что области применения “Цельсиума” активно расширяются. Особо ценно и значимо, что в Югре наши технологии позволяют сохранять уникальные книжные памятники. Помимо архивных помещений решение может быть использовано в библиотеках, музеях, в пищевой промышленности, в ЖКХ, на территории вахтовых поселков Югры. Наша разработка зарекомендовала себя даже в Антарктиде, где датчики помогают контролировать микроклимат в жилых помещениях станции Прогресс. Удобно, что «коробочное» решение очень компактно, быстро устанавливается и не требует особых навыков для его использования. Может работать без подзарядки и дополнительных источников питания до 10 лет», – сказал директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО Артем Ладьянов.

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«Цельсиум» — портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчик является собственной разработкой МТС, собирается в России, работает и обслуживается на базе отечественной инфраструктуры. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, на объектах культурного наследия, храмах, музеях и других памятниках архитектуры.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.