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МТС поможет сбытовым компаниям автоматизировать учет электроэнергии

МТС разработала комплексное решение в области интернета вещей (IoT) для автоматического сбора данных с электросчетчиков. Использование системы «Энергосбыт-сервис» упрощает сбор показаний и значительно уменьшает затраты энергосбытовых компаний при учете потребления электроэнергии.

Новая разработка МТС обеспечивает полный цикл сбора данных и включает в себя электросчетчики со встроенным радиомодулем стандарта NB-IoT, автоматизированные системы учета электроэнергии (АСКУЭ) в облаке МТС и пакет трафика. Счетчик по мобильной сети МТС автоматически передает показания в системы учета электроэнергии снабжающих организаций. Благодаря установке таких приборов потребителям не нужно передавать данные о расходе вручную.

Система МТС отвечает требованиям законодательства к умным системам учета расхода электричества. Закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии (ФЗ-522) предусматривает с 1 января 2022 г. установку и подключение только умных электросчетчиков к интеллектуальным системам автоматического учета в ресурсоснабжающих организациях. Чтобы дать время на установку таких счетчиков, в марте 2022 г. был принят закон о моратории до 2024 г. на штрафы для сетевых организаций и поставщиков электроэнергии, не установивших умные счетчики.

«МТС первой среди телеком-компаний развернула федеральную сеть интернета вещей стандарта NB-IoT и первой запускает комплексное решение для автоматизированного учета электроэнергии. Мы обеспечиваем полный цикл не только сбора данных, но и их последующей обработки и анализа с помощью Big Data. Несмотря на отложенные штрафы за отсутствие умных приборов учета, внедрять их все равно необходимо. Например, сегодня при поломке счетчика заменить его можно только на интеллектуальный», — сказал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

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Работа системы «Энергосбыт-сервис» на сети NB-IoT обеспечивает длительную и бесперебойную эксплуатацию оборудования без внешних источников питания до 10 лет. Технология NB-IoT обладает улучшенным проникновением радиосигнала, что позволяет размещать счетчики в местах, где использование других каналов передачи данных затруднено.

МТС также разработала и запустила в опытно-промышленную эксплуатацию платформу по выявлению коммерческих потерь в электросетях. Программный комплекс с помощью технологий больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта позволяет выявить приборы учёта, передающие заниженные показания. Самообучающаяся модель на основе данных счётчиков, где ранее были выявлены хищения, выделяет характерные признаки и анализирует информацию, поступающую из АСКУЭ. Подозрительные потребители отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов проверочных бригад.

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