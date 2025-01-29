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МТС: кузбассовцы предпочитают проводить созвоны ближе к концу рабочего дня

ПАО «МТС» с помощью платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» изучила особенности проведения онлайн-совещаний в кузбасских компаниях, которых в 2024 г. состоялось в три раза больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самое популярное время для рабочих созвонов в Кемеровской области – 16:00. Именно на этот час назначалось больше всего онлайн-собраний. В среднем же кузбассовцы начинают рабочие встречи и онлайн-обучение с самого утра, в 8:00, и заканчивают в 22:00. Количество сессий на российской платформе по итогам 2024 г. в Кузбассе выросло в три раза. Самыми активными пользователями стали организации из сферы здравоохранения (40% от всех сессий), высшего и дополнительного образования (25%).

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Чаще всего платформу онлайн-коммуникаций кузбассовцы использовали для дистанционных встреч, вебинаров, проводились на «МТС Линк» и онлайн-курсы. Пользователи из Кемеровской области и по всей России также проявляли интерес к онлайн-доскам, которые во время рабочих созвонов или лекций заменяют обычную доску для записи. В сентябре 2024 г. отечественные разработчики запустили новую технологию импорта, позволяющую сохранить 100% контента из зарубежного сервиса Miro.

Кроме того, пользователи «МТС Линк» прибегали к искусственному интеллекту (возможность также появилась на платформе в 2024 г.). В половине случаев по стране ИИ использовали для включения, замены или размытия фона. На втором месте — автоматическая расшифровка беседы (22%), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект развлекал пользователей, которые «надевали» во время встреч маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология сэкономила пользователям время на просмотр записей (подведение итогов встреч и видеохайлайты).

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