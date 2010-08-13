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Стройдорэкспорт ДСК

Стройдорэкспорт ДСК

СОБЫТИЯ

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13.08.2010 «Стройдорэкспорт» будет судиться с IDS Scheer из-за провала внедрения SAP ERP 1
16.09.2008 IDS Scheer внедряет SAP ERP в «Стройдорэкспорте» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Стройдорэкспорт ДСК и организации, системы, технологии, персоны:

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Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 1
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