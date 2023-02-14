Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС запустила сеть LTE на территории комплекса «Кузбасс-арена»

МТС запустила сеть LTE на территории спортивно-развлекательного комплекса «Кузбасс-арена» в Кемерове. Теперь во всех его помещениях спортсмены и любители здорового образа жизни, а также посетители соревнований и концертов могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и цифровыми сервисами.

Стабильный сигнал и высокая скорость передачи данных (100 Мбит/сек и более) позволяют делиться радостными моментами соревнований и других зрелищных мероприятий прямо с трибун. Болельщики могут вести трансляции в соцсетях во время волейбольного матча, турнира по борьбе или плаванию, загружать видео и фото с концерта в высоком качестве. Любители же тренажерного зала и массовых видов спорта могут заниматься под любимую музыку из мобильного приложения и оставаться на связи во время тренировки.

«Скорость передачи данных будет оставаться высокой даже в часы пиковой нагрузки на сеть во время волейбольных матчей или концертов. Мы рады, что приняли участие в «оцифровке» спортивного объекта такого уровня. В дальнейшем высокоскоростной мобильный интернет послужит базой для внедрения облачных сервисов, интернета вещей, использования возможностей Big Data и других ИТ-решений для развития спортивно-развлекательного комплекса», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Кузбасс-арена» ввели в эксплуатацию осенью 2022 г. Значительная часть его инфраструктуры уже работает для спортсменов и посетителей. В частности, здесь при полном зале проходят домашние игры волейбольного клуба «Кузбасс». Оригинальная планировка сооружения позволяет параллельно проводить турниры по различным видам спорта под одной крышей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

Власти обязали «Билайн» перед продажей рассчитаться с российскими кредиторами

Власти России дали новый шанс забытой китайской технологии связи

Российских провайдеров будут штрафовать за плохой интернет

Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден

Merlion отсудил у «Связного» 5 миллиардов за технику Apple и Xiaomi

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли
Показать еще