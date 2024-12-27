Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

F.A.C.C.T. обнаружил более 20 поддельных сайтов благотворительных фондов. Они уже заблокированы

Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, предупреждает о массовом создании поддельных сайтов благотворительных фондов. Перед Новым годом аналитики компании зафиксировали мошенническую атаку, в которой использовали бренды пяти известных российских благотворительных организаций. Киберпреступники регистрируют созвучные названиям фондов доменные имена и полностью копируют дизайн официальных сайтов. F.A.C.C.T. обнаружил 21 активный домен мошеннических сайтов, сейчас они заблокированы на территории России. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T.

От доброго имени

Специалисты департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F.A.C.C.T. раскрыли сеть поддельных сайтов, выдающих себя за ресурсы благотворительных фондов. Мошенники развернули атаку против пяти известных российских организаций, которые, в том числе, оказывают адресную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, пунктам временного размещения в приграничных регионах России и людям, пострадавшим в терактах.

Злоумышленники регистрировали созвучные названиям фондов доменные имена, полностью копировали дизайн и содержание официальных организаций. Для обмана мошенники могут использовать разные тактики. Например, заменять на поддельных сайтах платежные данные фондов на собственные реквизиты. А также от имени атакованных организаций рассылать электронные письма, используя для адреса отправителя созвучные с фондами домены. Ссылки в таких письмах будут вести на те же поддельные сайты.

Блок для мошенников

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков F.A.C.C.T. выяснили, что первый из доменов поддельных сайтов был зарегистрирован 11 ноября. Сотрудники компании обнаружили 21 активный домен, которые маскировались под указанные благотворительные фонды и ресурсы по сбору средств.

После того, как представители организаций узнали о действиях мошенников, они обратились в F.A.C.C.T. за помощью в блокировке поддельных сайтов и подтвердили, что обнаруженные специалистами Digital Risk Protection домены им не принадлежат. Все эти сайты были направлены на блокировку в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Сейчас указанные домены не доступны на территории России. Однако киберпреступники могут создать новые фейковые ресурсы благотворительных организаций.

Магазин подделок

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами
ИТ в банках

Как установили эксперты, злоумышленники действуют из-за границы. С помощью анализа графа сетевой инфраструктуры IP-адреса аналитики F.A.C.C.T. установили связь заблокированных поддельных сайтов благотворительных фондов с одностраничными сайтами, на которых собирают деньги для лечения и реабилитации граждан разного возраста. При этом злоумышленники используют фотографии реальных людей из социальных сетей и сопровождают ее информацией, не соответствующей действительности.

«Мошенники активно действуют от имени благотворительных фондов, создавая поддельные сайты, сообщества и объявления в социальных сетях. Чтобы избежать обмана и не перечислить деньги преступникам, следует быть вдвойне внимательным. Проверяйте адрес сайта, используя специализированные whois-сервисы. Недавняя дата регистрации домена может указывать на то, что его зарегистрировали злоумышленники. Сверяйте почтовые электронные адреса с теми, что указаны на официальных ресурсах фонда – его сайте и аккаунтах в социальных сетях. Если собираетесь перевести деньги на счет фонда, обязательно сверьте реквизиты с указанными на официальных ресурсах. Если возникают хотя бы малейшие сомнения в достоверности этих сведений, не совершайте платеж», – сказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Рекомендации

Внимательно и критически относитесь ко всем постам с просьбой оказать помощь и перевести деньги на благое дело, объявлениям, письмам, которые приходят в почту, сообщениям в соцсетях и мессенджерах.

Перед тем, как совершить платеж в пользу благотворительных организаций, обязательно проверьте доменное имя ресурса и номер счета на официальных сайтах. Лучше лишний раз перезвонить, переспросить, уточнить, чем отправить деньги злоумышленникам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

В ПО Apache найден третий критический «баг» за неделю

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще