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Газовая Анастасия


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 F6: мошенники предлагают погасить копеечный долг за услугу ЖКХ и похищают деньги со счета 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Газовая Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2225 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1313 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 85 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1536 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5362 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5042 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8651 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1671 1
Паспорт - Паспортные данные 2601 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 672 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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