МТС оцифровала площадку нового логистического терминала в селе Ровное

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о развитии сети LTE в Амурской области. Благодаря запуску нового телеком-оборудования в Благовещенском районе высокоскоростным мобильным интернетом МТС теперь обеспечены крупные логистические и промышленные объекты, а также жители села Ровное. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ровное находится на подъезде к Благовещенску в непосредственной близости от международного автомобильного мостового перехода. Территории рядом с селом активно используются для временного хранения различных грузов. Сейчас здесь находятся два крупных склада сельскохозяйственной продукции, а в ближайшее время возле Ровного начнется строительство нового логистического терминала с площадками для хранения и обработки более 150 тыс. тонн грузов в год.

МТС обеспечила складские помещения и территорию будущей застройки устойчивым LTE-покрытием, позволяющим выстроить цифровую инфраструктуру будущего логистического хаба с использованием таких технологий, как интернет вещей и интеллектуальные системы видеонаблюдения. Помимо этого, более 400 жителей села и авто путешественники на подъезде к Благовещенску могут использовать все возможности интернета для работы, учебы и развлечений даже в пиковые часы нагрузки на сеть.

«Территория вблизи Ровного перспективна с точки зрения развития логистики и транспортировки грузов, в-первую очередь сельскохозяйственных, по территории Амурской области и всего Дальнего Востока. С открытием автомобильного моста через реку Амур потенциал этой площадки только увеличивается. Уже сейчас идут изыскательские работы для строительства грузового терминала и различных помещений для хранения грузов. Наличие связи и скоростного мобильного интернета МТС позволит использовать различные цифровые решения как на этапе строительства, так и во время эксплуатации для оптимизации бизнес-процессов, контроля и учета поставок продукции, работы техники, формирования закупок на электронных торговых площадках, выстраивания логистических цепочек. Мы создаем необходимую инфраструктуру связи и коммуникации, чтобы амурский бизнес мог использовать современные информационные технологии для выхода на новые рынки», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.