В ОЭЗ «Технополис Москва» откроют новый завод печатных плат

В особой экономической зоне «Технополис Москва» построили новый завод печатных плат и электронных модулей. Высокотехнологичное предприятие дополнит крупный кластер микроэлектроники, созданный в ОЭЗ. Планируется, что завод откроют в 2022 г., сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый комплекс в ОЭЗ «Технополис Москва» займет компания «Резонит». Печатная плата — это основа любого электронного изделия, будь то компьютер, мобильный телефон или бытовая техника, она представляет собой пластину из диэлектрика, на поверхности которой расположены электропроводящие цепи электронной схемы. Открытие нового завода резидента ООО «Цифровые технологии безопасности», который представил компанию «Резонит» на территории ОЭЗ, позволит предприятию значительно расширить мощности.

«На территории ОЭЗ предприятие сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в полтора раза. По предварительным расчетам специалистов, завод будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат ежегодно. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника. Инвестиции в проект превысят один миллиард рублей», — сказал Владимир Ефимов.

Производственный комплекс построили на площадке ОЭЗ в «Алабушево». Его общая площадь составляет около 15 тыс. кв. м. На данный момент в здании монтируют системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

При закупке оборудования компания-резидент, по словам ее генерального директора Андрея Мариныча, планирует рассмотреть программы льготного кредитования в рамках инициатив поддержки и развития промышленности. Также, по его данным, с выходом завода на полную мощность компания рассчитывает превысить изначальные планы по инвестициям и количеству рабочих мест в несколько раз.

ОЭЗ «Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. Одна из них находится в районе Печатники, четыре — в Зеленограде «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем» и «МИЭТ». На этих площадках работают порядка 200 компаний, из которых 88 имеют статус резидентов ОЭЗ.