«Яндекс.Облако» упрощает разработку решений на базе интернета вещей для российских компаний

«Яндекс.Облако» сделает разработку решений на базе интернета вещей (IoT) проще и быстрее. Для этого компания заключила соглашение с партнерами о предоставлении компаниям-разработчикам скидок на заказ деталей, помощи в сборке и тестировании оборудования, подключении к каналам связи для передачи данных. Также «Яндекс.Облако» выделяет разработчикам гранты до 1 млн руб. на использование сервиса IoT Core и других технологий «Яндекс.Облака».

Электронные компоненты для устройств со скидкой 10% предоставит разработчикам IoT-решений магазин «Вольтик». Инженеры-технологи компании «Резонит» проведут расширенные консультации, которые позволят разработчикам минимизировать время и затраты на производство электроники. Эксперты Redbees помогут выбрать оптимальную IoT-технологию и техническое решение, чтобы довести проект от идеи или прототипа до серийного производства, а также предоставят скидку 5% от стоимости заказа разработки. Также компании-разработчики получат бессрочное подключение до 10 устройств на одну базовую станцию к порталу разработчика LoRaWAN сети «ЭР-Телеком». В итоге IoT-разработчики смогут решить проблемы не только на уровне работы с ПО, но и на уровне работы с «железом» и связью.

Для того, чтобы воспользоваться специальными условиями, компании необходимо присоединиться к акселерационной программе «Яндекс.Облака» Yandex Cloud Boost. По условиям участия, для компаний также доступны экспертная поддержка архитекторов и скидка 20% на год при переходе в платное потребление сервисов «Яндекс.Облака», а также особые условия на использования других сервисов «Яндекса».