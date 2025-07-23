Хитрый российский способ борьбы со сбоями мобильного интернета оказался технологией массовой слежки. От нее никто не защищен

В Европе научились отслеживать и идентифицировать людей по тому, как сигнал Wi-Fi воздействует на их тела. Это некий аналог отпечатка пальцев, и он столь же уникальный. В Тем временем в России начали массово разворачивать общедоступные сети Wi-Fi для доступа в интернет на случай блокировок мобильного интернета.

Беспроводной отпечатков пальцев

Технологию Wi-Fi оказалось можно использовать, и притом весьма эффективно, для идентификации личности любого человека и слежки за ним. Как пишет The Register, существует технология, которая позволяет с очень высокой точность отличать одного человека от другого по тому, как его тело взаимодействует с сигналом беспроводных сетей.

Метод настолько точный, что издание сравнило его с отпечатком пальцев. Другими словами, каждый человек блокирует сигнал Wi-Fi в уникальной, свойственной лишь ему одному манере.

Такой способ идентификации личности разработан в Италии. Придумавшие его исследователи утверждают, что их разработка, основанная на информации о состоянии канала Wi-Fi, позволяет даже повторно идентифицировать человека в других местах. Другими словами, публичные сети Wi-Fi, равно как и частные, могут стать инструментом скрытой слежки за людьми. Технология работает, даже если у объекта слежки нет ни одного устройства с модулем Wi-Fi внутри.

freepik Wi-Fi сдаст каждого при первой же возможности

В России в настоящее время Wi-Fi продвигается как технология, оберегающая россиян от вездесущих сбоев мобильного интернета. Как сообщал CNews, во многих регионах страны начали массово появляться публичные сети Wi-Fi, а карты их размещения на своих официальных сайтах публикуют местные Минцифры.

Очень много возможностей

Разработка итальянских ученых пополнила длинный список вариантов нетрадиционного применения Wi-Fi. За ней стоят специалисты Римского университета Ла Сапиенса Данило Авола (Danilo Avola), Даниэль Панноне (Daniele Pannone), Дарио Монтаньини (Dario Montagnini) и Эмад Эмам (Emad Emam).

Свое творение эксперты назвали WhoFi, что является объединением слов Who («кто» – англ.) и второй части аббревиатуры Wi-Fi, которая не имеет официальной расшифровки. На заре технологии она существовала и звучала как Wireless Fidelity («беспроводная верность» – англ.), но позже было принято решение отказаться от нее.

Свое творение, как и его потенциальные возможности, итальянские ученые в деталях раcписали в статье «WhoFi: глубокая повторная идентификация личности с помощью кодирования сигнала канала Wi-Fi» (WhoFi: Deep Person Re-Identification via Wi-Fi Channel Signal Encoding).

Создатели технологии утверждают, что повторная идентификация – это довольно часто встречающаяся проблема при видеонаблюдении. Не всегда ясно, является ли попавший в кадр человек тем же, кто был в объективе в другое время и/или в другом месте.

Повторная идентификация не обязательно раскрывает личность человека. Это лишь констатация того, что один и тот же объект наблюдения появляется в разных местах. В системах видеонаблюдения это может быть достигнуто путем сопоставления одежды или других отличительных черт объекта на разных записях. Однако это не всегда возможно при помощи обычных средств видеонаблюдения. Вот тут-то на сцену и выходит WhoFi.

Как все работает

Создатели технологии заявляют, что сигналы Wi-Fi обладают превосходным потенциалом наблюдения, особенно по сравнению с привычными всем камерами, поскольку они не подвержены влиянию условий освещенности и могут проходить сквозь стены и другие препятствия. Действительно, камеры на такое не способны.

«Основная идея заключается в том, что по мере распространения сигнала Wi-Fi в среде его форма меняется в зависимости от наличия и физических характеристик объектов и людей на пути, – говорится в статье итальянских ученых. – Эти изменения, зафиксированные в виде информации о состоянии канала (Channel State Information, CSI – прим. CNews), содержат ценную биометрическую информацию».

В случае с сигналом WI-Fi термин CSI относится в первую очередь данным об амплитуде и фазе электромагнитных волн. По словам создателей WhoFi, эти параметры сигнала взаимодействуют с телом человека, приводя к искажениям, уникальным для каждого человека. После обработки глубокой нейронной сетью получается уникальная сигнатура данных.

Ох уж этот нейминг

Разработчики по-видимому, не удосужились проверить, занято ли название, которым они обозначили свою технологию. На деле оно, конечно же, занято и, по всей вероятности, не единожды.

Например, жителям штата Оклахома (США) слово WhoFi очень хорошо знакомо, потому что на его территории действует одноименный региональный провайдер интернета.

Да и сама технология WhoFi на деле не может считаться уникальной, потому что нечто подобное было создано задолго до нее. В 2020 г., когда искусственный интеллект не был столь популярен появилась аналогичная разработка под названием EyeFi. Ее авторы заявляли, что она безошибочно идентифицирует личность человека в 75% случаев.

Итальянцы не говорят, было ли им известно о технологии EyeFi на этапе разработки WhoFi, но утверждают, что их творение намного более точное. По их словам, WhoFi обеспечивает точность сопоставления с общедоступным набором данных NTU-Fi в 95,5% случаев.

«Достигнутые обнадеживающие результаты подтверждают жизнеспособность сигналов Wi-Fi как надежного и сохраняющего конфиденциальность биометрического метода и позиционируют это исследование как значительный шаг вперед в разработке систем повторной идентификации на основе сигналов», – пишут ученые в своей статье.

Универсальная технология

Wi-Fi – это уже давно не только способ доступа в интернет или подключения к локальной беспроводной сети. The Register пишет, что за последнее десятилетие ученые научились применять сигналы Wi-Fi. В том числе, для наблюдение сквозь стены и распознавания языка язык жестов.

Наиболее активно поиск новых способов применения Wi-Fi не по прямому назначению начался в 2020 г. после утверждения спецификации IEEE 802.11bf. В тот же период Альянс Wi-Fi начал продвигать технологию Wi-Fi Sensing, позиционируя Wi-Fi как нечто большее, чем просто механизм передачи данных.