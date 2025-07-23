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Хитрый российский способ борьбы со сбоями мобильного интернета оказался технологией массовой слежки. От нее никто не защищен

В Европе научились отслеживать и идентифицировать людей по тому, как сигнал Wi-Fi воздействует на их тела. Это некий аналог отпечатка пальцев, и он столь же уникальный. В Тем временем в России начали массово разворачивать общедоступные сети Wi-Fi для доступа в интернет на случай блокировок мобильного интернета.

Беспроводной отпечатков пальцев

Технологию Wi-Fi оказалось можно использовать, и притом весьма эффективно, для идентификации личности любого человека и слежки за ним. Как пишет The Register, существует технология, которая позволяет с очень высокой точность отличать одного человека от другого по тому, как его тело взаимодействует с сигналом беспроводных сетей.

Метод настолько точный, что издание сравнило его с отпечатком пальцев. Другими словами, каждый человек блокирует сигнал Wi-Fi в уникальной, свойственной лишь ему одному манере.

Такой способ идентификации личности разработан в Италии. Придумавшие его исследователи утверждают, что их разработка, основанная на информации о состоянии канала Wi-Fi, позволяет даже повторно идентифицировать человека в других местах. Другими словами, публичные сети Wi-Fi, равно как и частные, могут стать инструментом скрытой слежки за людьми. Технология работает, даже если у объекта слежки нет ни одного устройства с модулем Wi-Fi внутри.

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Wi-Fi сдаст каждого при первой же возможности

В России в настоящее время Wi-Fi продвигается как технология, оберегающая россиян от вездесущих сбоев мобильного интернета. Как сообщал CNews, во многих регионах страны начали массово появляться публичные сети Wi-Fi, а карты их размещения на своих официальных сайтах публикуют местные Минцифры.

Очень много возможностей

Разработка итальянских ученых пополнила длинный список вариантов нетрадиционного применения Wi-Fi. За ней стоят специалисты Римского университета Ла Сапиенса Данило Авола (Danilo Avola), Даниэль Панноне (Daniele Pannone), Дарио Монтаньини (Dario Montagnini) и Эмад Эмам (Emad Emam).

Свое творение эксперты назвали WhoFi, что является объединением слов Who («кто» – англ.) и второй части аббревиатуры Wi-Fi, которая не имеет официальной расшифровки. На заре технологии она существовала и звучала как Wireless Fidelity («беспроводная верность» – англ.), но позже было принято решение отказаться от нее.

Свое творение, как и его потенциальные возможности, итальянские ученые в деталях раcписали в статье «WhoFi: глубокая повторная идентификация личности с помощью кодирования сигнала канала Wi-Fi» (WhoFi: Deep Person Re-Identification via Wi-Fi Channel Signal Encoding).

Создатели технологии утверждают, что повторная идентификация – это довольно часто встречающаяся проблема при видеонаблюдении. Не всегда ясно, является ли попавший в кадр человек тем же, кто был в объективе в другое время и/или в другом месте.

Повторная идентификация не обязательно раскрывает личность человека. Это лишь констатация того, что один и тот же объект наблюдения появляется в разных местах. В системах видеонаблюдения это может быть достигнуто путем сопоставления одежды или других отличительных черт объекта на разных записях. Однако это не всегда возможно при помощи обычных средств видеонаблюдения. Вот тут-то на сцену и выходит WhoFi.

Как все работает

Создатели технологии заявляют, что сигналы Wi-Fi обладают превосходным потенциалом наблюдения, особенно по сравнению с привычными всем камерами, поскольку они не подвержены влиянию условий освещенности и могут проходить сквозь стены и другие препятствия. Действительно, камеры на такое не способны.

«Основная идея заключается в том, что по мере распространения сигнала Wi-Fi в среде его форма меняется в зависимости от наличия и физических характеристик объектов и людей на пути, – говорится в статье итальянских ученых. – Эти изменения, зафиксированные в виде информации о состоянии канала (Channel State Information, CSI – прим. CNews), содержат ценную биометрическую информацию».

В случае с сигналом WI-Fi термин CSI относится в первую очередь данным об амплитуде и фазе электромагнитных волн. По словам создателей WhoFi, эти параметры сигнала взаимодействуют с телом человека, приводя к искажениям, уникальным для каждого человека. После обработки глубокой нейронной сетью получается уникальная сигнатура данных.

Ох уж этот нейминг

Разработчики по-видимому, не удосужились проверить, занято ли название, которым они обозначили свою технологию. На деле оно, конечно же, занято и, по всей вероятности, не единожды.

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Например, жителям штата Оклахома (США) слово WhoFi очень хорошо знакомо, потому что на его территории действует одноименный региональный провайдер интернета.

Да и сама технология WhoFi на деле не может считаться уникальной, потому что нечто подобное было создано задолго до нее. В 2020 г., когда искусственный интеллект не был столь популярен появилась аналогичная разработка под названием EyeFi. Ее авторы заявляли, что она безошибочно идентифицирует личность человека в 75% случаев.

Итальянцы не говорят, было ли им известно о технологии EyeFi на этапе разработки WhoFi, но утверждают, что их творение намного более точное. По их словам, WhoFi обеспечивает точность сопоставления с общедоступным набором данных NTU-Fi в 95,5% случаев.

«Достигнутые обнадеживающие результаты подтверждают жизнеспособность сигналов Wi-Fi как надежного и сохраняющего конфиденциальность биометрического метода и позиционируют это исследование как значительный шаг вперед в разработке систем повторной идентификации на основе сигналов», – пишут ученые в своей статье.

Универсальная технология

Wi-Fi – это уже давно не только способ доступа в интернет или подключения к локальной беспроводной сети. The Register пишет, что за последнее десятилетие ученые научились применять сигналы Wi-Fi. В том числе, для наблюдение сквозь стены и распознавания языка язык жестов.

Наиболее активно поиск новых способов применения Wi-Fi не по прямому назначению начался в 2020 г. после утверждения спецификации IEEE 802.11bf. В тот же период Альянс Wi-Fi начал продвигать технологию Wi-Fi Sensing, позиционируя Wi-Fi как нечто большее, чем просто механизм передачи данных.

Геннадий Ефремов

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