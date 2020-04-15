Cisco представила прогноз развития интернета в России до 2023 года

Cisco опубликовала результаты исследования Annual Internet Report (AIR), освещающего развитие интернета на уровне стран, регионов и мира в 2018-2023 гг. Особое место в отчете заняли прогнозы, касающиеся российского сегмента сети. Так, к 2023 году доступ в интернет будут иметь 78% населения РФ, число пользователей мобильных устройств составит 122,8 млн (84% населения), а доля 5G в стране достигнет 2,4% всех мобильных соединений.

Согласно отчету Cisco AIR, к 2023 году пользователями интернета станут 66% населения Земли, в России же этот показатель увеличится до 78% граждан. К глобальной сети будут подключены более 28 млрд устройств, из которых в России – 895,5 млн или более 6 устройств на человека (в 2018 гг. — 3,6 на человека). В мире на одного пользователя будут приходиться 3,6 подключенных к сети устройств, тогда как в 2018 этот показатель составил 2,4. Скорость передачи данных в мире вырастет в два с половиной раза и более, при этом в России в среднем фиксированные широкополосные сети ускорятся к 2023 году в два раза до 71,1 Мбит/с, Wi-Fi – с 23 до 43 Мбит/с, мобильные соединения – с 9,4 до 25,3 Мбит/с.

Также в исследовании Cisco AIR отмечается, что к концу 2023 года в России средняя скорость 5G составит 300,1 Мбит/с. При этом в России до конца 2023 года будет 9,9 млн 5G-соединений, их доля в числе всех мобильных соединений составит 2,4%. К концу 2023 года вырастут и средние скорости всех остальных стандартов мобильной связи: скорость 4G составит 53,7 Мбит/с (показатель 2018 г. — 26,8 Мбит/с, двукратный рост, ежегодный прирост 15%), 3G – 9,0 Мбит/с (показатель 2018 г. — 6,1 Мбит/с, рост в 1,5 раза, ежегодный прирост 8%).

«Исследование Cisco AIR показало, что в ближайшие 5 лет объем передаваемого сетевого трафика в мире существенно вырастет, - сказал Андрей Кузьмич, директор по технологиям Cisco в России и СНГ. – Во всем мире в ближайшие годы будет наблюдаться непрерывный рост числа интернет-пользователей и подключенных устройств. Вместе с тем потребители и бизнес будут все больше полагаться на мобильные сети, вследствие чего требования к полосе пропускания возрастут многократно. Одновременно с этим все большее проникновение будет получать технология 5G, к 2023 году она будет поддерживать более 10% мобильных соединений. Высокая скорость таких соединений и продвинутые технические возможности 5G позволят создать эффективные инфраструктуры для таких приложений и сервисов на базе ИИ и Интернета вещей, как беспилотные автомобили, «умные» города, подключенная медицина, иммерсивное видео. Все это – серьезнейший вызов для производителей сетевого оборудования, ведь чтобы инфраструктура справлялась с экспоненциально растущими запросами, необходим совершенно новый подход к построению сетей. Следуя этим тенденциям, компания Cisco уже предлагает заказчикам переходить на интеллектуальные сетевые системы, функционирующие на основе намерений (Intent-Based Networks), способные автоматически предотвращать киберугрозы, а также постоянно самообучаться и совершенствоваться».

Ключевые результаты отчета Cisco Annual Internet Report (2018 – 2023), Россия.

Мобильной связью (2G, 3G, 4G или 5G) будут пользоваться 84% населения России (122,8 млн чел.). Пользоваться интернетом будут 78% населения России (113,3 млн чел.). На одного человека будет приходиться 6,1 подключенных к сети устройств. 58% (523,8 млн) всех подключенных устройств в России будет приходиться на межмашинные (Machine-to-machine, M2M) соединения, поддерживающие широкий спектр приложений интернета вещей.

47% всех сетевых устройств будут подключены к мобильным сетям, 53% – к проводным или Wi-Fi-сетям. К 2023 году доля 5G-соединений в России составит 2,4% всех мобильных соединений. К 2023 г. доля LPWA-соединений в России составит 22% всех мобильных соединений, в 2018 г. этот показатель составил 4,7%. За период с 2018 по 2023 гг. в России общее число точек доступа Wi-Fi, включая домашние, вырастет в 6 раз и достигнет 30,8 млн (показатель 2018 г. – 4,8 млн).





Средняя скорость мобильного соединения вырастет в 2,7 раза и достигнет 25,3 Мбит/с (показатель 2018 г. – 9,4 Мбит/с). Средняя скорость фиксированного широкополосного соединения вырастет вдвое и достигнет 71,1 Мбит/с (показатель 2018 г. — 35,2 Мбит/с). Средняя скорость Wi-Fi-соединения вырастет в 1,9 раза, с 23 в 2018 г. до 43 Мбит/с в 2023 г.

