Компания «Актив» расширила производство смарт-карт «Рутокен»

Компания «Актив» запустила в Москве новую линию по производству дуальных смарт-карт для электронной подписи и строгой двухфакторной аутентификации. Модернизация производства позволила увеличить скорость выполнения заказов и открыла новые возможности для сотрудничества с заказчиками и партнерами. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Запуск новой линии по производству смарт-карт «Рутокен» с поддержкой технологии NFC осуществлен по итогам завершения многоэтапных тестирований и наладки нового современного оборудования.

Ввод новой линии обеспечил следующие возможности:

Ушли ограничения, связанные с минимальными партиями заказа. Появилась возможность быстрее реагировать на индивидуальные запросы.

Ускорение выполнения заказов. Новая производственная линия позволяет оптимизировать логистику и процессы, значительно сокращая сроки поставки продукции партнерам и конечным заказчикам.

Упрощение графической персонализации. Запуск линии открывает новые возможности для нанесения индивидуального дизайна на дуальные смарт-карты с поддержкой технологии NFC, делая этот процесс более быстрым и удобным.

Никита Демин, руководитель департамента смарт-карт, компания «Актив»: «Инвестиции в развитие производства и запуск новых продуктов являются ключевым приоритетом для компании «Актив». Это позволяет нам гарантировать высокое качество продукции и соблюдение сроков поставки для наших партнеров и заказчиков. Запуск новой производственной линии дуальных смарт-карт «Рутокен» – это свидетельство стремления компании постоянно развиваться и предлагать рынку лучшие решения».