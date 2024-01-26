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Бизнес Импортонезависимость
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X-Com расширила портфель решений в области импортозамещения

Группа компаний X-Com подтвердила партнерскую авторизацию компании «Катюша» - разработчика и производителя российской экосистемы корпоративной печати, объединяющей широкий ассортимент печатных устройств, ПО и аутсорсинг процессов печати. Также X-Com является сервисным партнером вендора по обслуживанию офисного оборудования.

Разработки «Катюша» интегрированы в портфель продуктов X-Com для построения импортонезависимых инфраструктур корпоративной печати и гибкой миграции с оборудования зарубежных производителей. В X-Com сформирован постоянно поддерживаемый склад всех линеек копировально-печатной техники, оригинальных запчастей и расходных материалов «Катюша». В качестве сервисного партнера X-Com обеспечивает построение печатных инфраструктур на базе оборудования вендора и их квалифицированное обслуживание.

Решения «Катюша» позволяют заказчикам до 50% сократить операционные издержки на офисную печать, зафиксировать их в национальной валюте и повысить прогнозируемость. Одновременно преодолевается зависимость российских организаций от импорта печатных технологий и повышается конфиденциальность печати за счет отказа от зарубежного программного обеспечения.

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Монохромные принтеры и МФУ «Катюша», построенные по модульному принципу, увеличивают скорость бумажного документооборота. МФУ вендора совместимы с российской интеллектуальной программной средой «Смарт Принт», обеспечивающей контроль над корпоративной печатной инфраструктурой и повышающей безопасность печати. Внедрение данного решения позволяет до 30% сократить прямые затраты на печать и повысить эффективность использования трудовых ресурсов организации.

Компания «Катюша» является членом Российского союза промышленников и предпринимателей и членом ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», а также сотрудничает с ведущими технологическими компаниями и разработчиками. Это позволяет ей непрерывно совершенствовать свои продукты и сервисы, адаптируя под современные требования к цифровизации рабочих мест, распределенной инфраструктуре и автоматизации бизнес-процессов. Применение передовых технологий при разработке экосистемы печати «Катюша», включая инструменты искусственного интеллекта, позволяет сократить затраты заказчиков на внедрение и сервис.

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