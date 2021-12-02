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Устройства «Катюша» получили российские SSD

ГК «Катюша» и GS Nanotech объявили о старте технологического партнерства, в рамках которого устройства «Катюша» получат российские SSD (твердотельные накопители), производящиеся в г. Гусеве Калининградской области. Применение накопителей GS Nanotech в устройствах «Катюша» обеспечит информационную безопасность и высокую скорость передачи данных. Российская экосистема печати «Катюша» первой на рынке представила МФУ с отечественными SSD.

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МФУ «Катюша»

В основе накопителей компании GS Nanotech — корпусированные в России модули памяти, в составе которых кристаллы NAND-памяти последнего поколения. SSD оптимизирован под смешанные нагрузки, что гарантирует его длительную безотказную работу.

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