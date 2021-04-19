В России появятся принт-серверы на базе процессоров Baikal

«Катюша ай ти» создала защищенное решение для корпоративной печати на полностью российских компонентах: это принт-сервер на базе процессора Baikal-M с архитектурой ARM V8 и материнской плате «Эдельвейс» под управлением операционной системы Astra Linux «Новороссийск» с предустановленным программным обеспечением управления печатью «Мониторинг и защита» на российском ядре собственной разработки компании.

Сервер печати – это программно-аппаратный комплекс, позволяющий управлять инфраструктурой печати компании любого масштаба. Он отслеживает состояние устройств печати, осуществляет контроль расходных материалов и обеспечивает безопасность документов, отправленных на печать. Благодаря встроенному терминалу систему легко интегрировать в любые печатные парки для обеспечения единого управления заданиями копирования, сканирования и печати.

«Мониторинг и защита» — приложение, позволяющее улучшить функциональность МФУ, принтеров и взаимодействующих с ними элементов. Данное ПО обеспечивает безопасность и защиту конфиденциальных данных и мониторинг устройств: позволяет контролировать расход картриджей, отслеживать счетчики устройств, данные об объемах печати сотрудников. Система имеет встроенные модули отчетности, способные с высокой точностью спрогнозировать необходимые к заказу расходные материалы, составлять отчеты по количеству отпечатанных страниц и их стоимости и т.д.

«Решение о разработке российского принт-сервера – это ответ на запросы наших клиентов. Программно-аппаратный комплекс создан в RnD-центре компании «Катюша ай ти» и отвечает всем требованиям программы импортозамещения, проводимой Правительством России. Теперь в России есть собственная разработка, позволяющая осуществить бесшовный переход в соответствии с требованиями государства, для компании любого масштаба и направления. Удобство использования в любых гетерогенных системах, надежность и безопасность процессов печати, высокая энергоэффективность и прозрачность работы и управления печатающим парком – вот те принципы, которыми руководствовались в «Катюша ай ти» при создании решения. Процессор Baikal-M – настоящее сердце данной системы. Совместная работа с лидером рынка российских процессоров позволила нам обеспечить заказчиков уникальной разработкой с функционалом, не уступающим лучшим зарубежным софтверным решениям», – сказал Наиль Япаров, руководитель отдела развития информационных продуктов компании «Катюша ай ти».

«Мы рассчитываем, что партнерство с «Катюша ай ти» поможет нам в нашей ключевой задаче – продвижении на рынок широкого спектра устройств на процессорах Baikal, – сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор компании «Байкал электроникс». – Для эффективного замещения импортных решений отечественными необходимо сформировать полностью российский технологический стек из оборудования и программного обеспечения, и мы сейчас активно развиваемся именно в этом направлении».