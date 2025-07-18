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Системная плата для печатающей техники Fplus внесена в реестр Минпромторга

Системная плата для принтеров и МФУ производителя электроники Fplus внесена в каталог промышленной продукции, выпускаемой на территории РФ. Соответствующая реестровая запись №10644075 от 16 июня 2025 г. появилась в ГИСП Минпромторга.

Включение в реестр является подтверждением соответствия печатных плат Fplus для печатающей техники всем требованиям постановления Правительства РФ №719. Производство плат будет осуществляться на контрактной площадке в Подмосковье.

Системная плата является основной печатной платой устройства и отвечает за формирование изображения для печати, управление электромеханическими узлами, а также за управление сканером.

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Цифровизация

«Как отечественный производитель мы стремимся к созданию полностью российского принтера. Это технически сложный продукт, для которого на сегодняшний день в нашей стране не производится вся необходимая электронная компонентная база. Однако создание собственной системной платы для нас является очень важным событием, очередным шагом на пути к полностью российскому устройству, отвечающему всем требованиям государственных и коммерческих заказчиков», — сказал заместитель генерального директора Fplus по печатающим устройствам Николай Герасимов.

Собственная реестровая системная плата станет основой для серийного производства принтеров и МФУ Fplus.

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