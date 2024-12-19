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Серверы и СХД «Гравитон» теперь используются в дата-центре облачного провайдера Oxygen

Серверы и СХД российского производителя вычислительной техники «Гравитон» работают в ИТ-инфраструктуре интегратора облачных решений для бизнеса и государственных заказчиков Oxygen. Теперь на их основе компания Oxygen предоставляет ИТ-сервисы одному из своих крупнейших заказчиков из госсектора.

Oxygen предлагает ИТ-сервисы для бизнеса, среди которых публичные и приватные облака, а также особо защищенные кластеры. Одному из его заказчиков — госорганизации — потребовались услуги виртуализации и хранения данных.

Чтобы предоставить эти ИТ-сервисы в нужном объеме, компании Oxygen необходимо было нарастить мощности своей существующей ИТ-инфраструктуры. Специалисты компании выбирали необходимый аппаратный стек из предложений восьми производителей. Ключевыми критериями при этом стали наличие оборудования в реестре Минпромторга России, известность и надежность производителя, а также стоимость продукции. В итоге было отдано предпочтение оборудованию «Гравитон». Одним из ключевых преимуществ такого выбора стало наличие модуля доверенной загрузки (АПМДЗ) «Соболь» в базовом составе серверов вендора.

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Цифровизация

В дата-центре Oxygen работают 15 серверов C2122И на базе Intel Xeon 2 поколения и система хранения СХ424И24БМ-БА с ПО Baum c модулем расширения на 78 дисков. На этой вычислительной инфраструктуре развернута платформа виртуализации «Брест». Совместимость ПО и оборудования «Гравитон» подтверждена сертификатом. Команда ИТ-специалистов Oxygen также протестировала работу оборудования и программного обеспечения. На основе созданного фрагмента ИТ-инфраструктуры Oxygen обеспечивает безопасное хранение данных и работу в облаке для своего заказчика.

«Как интегратор облачных решений мы всегда критически оцениваем оборудование, которое используется для расширения нашей ИТ-инфраструктуры. Важно, чтобы система была отказоустойчивой и надежной — так и только так мы сможем гарантировать заказчикам бесперебойную работу. Со временем серверы и СХД «Гравитон» уже доказали свою надежность. Железо идеально подошло по важным для нас критериям. И даже больше: в его составе есть компоненты, которые у других производителей либо отсутствуют вовсе, либо не входят в стоимость конечного продукта», — сказал Александр Будкин, директор по ИТ компании Oxygen.

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