Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202881
ИКТ 15747
Организации 11925
Ведомства 1509
Ассоциации 1134
Технологии 3599
Системы 27074
Персоны 88494
География 3159
Статьи 1594
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2862
Мероприятия 895

Будкин Александр

СОБЫТИЯ


20.10.2026 «Софтлайн Облако» (ГК Softline) и Oxygen запускают мультиоблачное решение для отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры 1
19.12.2024 Серверы и СХД «Гравитон» теперь используются в дата-центре облачного провайдера Oxygen 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Будкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 1
Intel Corporation 12886 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4064 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24864 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1419 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 108 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34057 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13185 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18437 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10895 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 267 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2541 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 114 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1451 1
Россия - РФ - Российская федерация 168995 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58640 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6250 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6708 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще