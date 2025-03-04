«Гравитон» разработал сетевые платформы для защиты сетей передачи данных

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал платформы для создания доверенных ПАК в области кибербезопасности. Устройства предназначены для управления и фильтрации сетевого трафика в распределенных сетях, шифрования данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Гравитон».

Линейка включает модели как для небольших, так и для крупных организаций. Внесение устройств в реестр Минпромторга России и запуск в серийное производство запланированы на II квартал 2025 г.

«Гравитон» разработал аппаратные платформы для создания доверенных ПАК и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. Сетевые платформы предназначены для запуска сетевых приложений безопасности и связи — межсетевых экранов, VPN-шлюзов, устройств SD-WAN, балансировщиков трафика, устройств фильтрации контента и обнаружения сетевых атак и др.

Гравитон «Гравитон» разработал сетевые платформы для защиты сетей передачи данных

Линейка решений в настоящее время представлена четырьмя моделями:

– С100 — компактная, настольная платформа для защиты конечных устройств пользователей.Модель имеет три Ethernet-порта, интерфейсы USB 3.0, HDMI, возможно добавление интерфейсов беспроводной связи (Wi-Fi, LTE). Устройство поддерживает оперативную память до 8 ГБ формата DDR3 и SSD до 1 ТБ.

– С200 и C210 — модели средней производительности предназначены для малых офисов и филиалов. С200 для настольного размещения, С210 выполнена в корпусе для монтажа в стойку Rack Mount 19”. Платформа оснащена восемью Ethernet-портами, интерфейсами USB 3.0, HDMI, а также поддерживает установку двух LTE-модемов с двумя слотами для SIM-карт и возможностью их внешней замены без открытия корпуса. Объем оперативной памяти платформы до 16 ГБ формата DDR4, также возможна установка SSD до 1 ТБ.

– С300 — высокопроизводительные сетевые серверы для монтажа в стойку 19”. Модель имеет 10 Ethernet-портов по умолчанию с возможностью расширения до 24 портов, интерфейсы USB 3.0, HDMI, два SSD-накопителя М.2, а также HDD 2,5” диски. Доступно расширение до 128 ГБ оперативной памяти формата DDR4. Платформа имеет два источника питания 400 Вт с возможностью горячей замены.

В основе устройств — процессоры длительным сроком жизни.

Архитектура устройств в части интерфейсов соответствует требованиям и особенностям российского рынка средств защиты информации (СЗИ). Разработка устройств велась с учетом требований постановления Правительства России от 14 ноября 2023 г. №1912, поэтому готовые изделия относятся к категории доверенного ПАК. Таким образом, эти платформы могут быть использованы российскими вендорами СЗИ или корпоративными заказчиками для перевода КИИ на отечественные ИТ-решения.

«Заказчики и разработчики СЗИ сталкиваются с нехваткой отечественных сетевых платформ для построения на их основе ИБ-систем. Наши решения полностью закрывают их потребности в необходимом оборудовании российского происхождения. Мы представили линейку устройств, которая позволяет подобрать оптимальное решение для построения безопасной сетевой инфраструктуры и управления трафиком критически важных объектов страны», — сказал Антон Арапов, руководитель направления индустриальных решений «Гравитон».

Со II квартала 2025 г. начнется серийное производство сетевых платформ и состоится внесение в реестр Минпромторга России.