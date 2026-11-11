В BI.Zone SD-WAN повысили производительность и улучшили управление сетью

BI.Zone выпустила новую версию BI.Zone SD-WAN — программно определяемой сети (SD‑WAN), которая позволяет управлять распределенной инфраструктурой, обеспечивать стабильность и безопасность ее работы. Стало удобнее управлять сетевым трафиком, настраивать удаленный доступ и разграничивать полномочия администраторов. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Решение можно использовать не только для построения защищенной распределенной сети, но и в качестве высокопроизводительного межсетевого экрана для защиты инфраструктуры, в том числе на уровне ядра сети и дата-центров.

Главные функции релиза: High performance firewall. Высокопроизводительный межсетевой экран на базе DPDK с обработкой трафика на скорости до 230 Гбит/с; автоматизированный перенос политик безопасности с Cisco ASA. Теперь команды быстрее подключают филиалы к единому контуру безопасности без потери контроля над доступом; управление качеством обслуживания и изоляции трафика. QoS (quality of service) позволяет приоритизировать трафик по классам: голосу, видео, трафику приложений для гарантированной полосы пропускания. В рамках обновления также обеспечена изоляция трафика отдельных подразделений или клиентов в общей инфраструктуре; защищенный доступ для удаленных сотрудников. Сделали удаленный туннелированный доступ (RA VPN) более управляемым и безопасным. Это снижает риски несанкционированного доступа и упрощает соблюдение корпоративных требований к безопасности удаленной работы; упрощенное управление NAT‑сценариями. Policy‑based NAT дает возможность реализовать любые сценарии трансляции адресов меньшим количеством правил. Это сокращает трудозатраты на настройку и поддержку политик, а также снижает риск ошибок из‑за избыточных или конфликтующих правил.

В рамках обновления реализован мониторинг устройств, усовершенствован интерфейс создания правил QoS, Firewall и NAT, резервное копирование конфигурации платформы. Чтобы разграничить ответственность сетевых команд и специалистов по кибербезопасности, предусмотрены роли уровня проекта: Security admin/auditor и Network admin/operator.

Кроме того, в новой версии реализовано управление активными сессиями L4 FW, добавлены счетчики срабатывания правил фильтрации и преобразования адресов, а также передача метрик устройств с учетом их принадлежности к проекту. Для аутентификации запросов при передаче метрик используется mTLS (mutual transport layer security). Работа с платформой через REST API стала доступнее благодаря публичной документации.

Николай Шевалье, руководитель управления решений по сетевой аналитике и кибербезопасности BI.Zone, сказал: «Для территориально распределенного бизнеса важно, чтобы сеть не просто обеспечивала связь между площадками, но и оставалась предсказуемой, безопасной и управляемой. Компании нужны инструменты маршрутизации, защиты трафика и организации защищенного удаленного доступа в рамках единого решения, без необходимости управлять разрозненной инфраструктурой на каждой площадке. В обновленном BI.Zone SD-WAN мы расширили возможности решения: добавили высокопроизводительный межсетевой экран, защищенный удаленный доступ и инструменты разграничения полномочий. Это помогает упростить управление сетевой инфраструктурой, обеспечить сегментированный контроль доступа и сохранить прозрачность аудита, в том числе с учетом требований регуляторов и внутренних политик безопасности».

Развитие сетевых решений BI.Zone продолжится выпуском отдельного продукта — BI.Zone NGFW. Его запуск запланирован на первую половину 2027 г. Решение будет поддерживать полный контроль трафика на уровне L7 со скоростью до 50 Гбит/с и централизованное управление до 2,5 тыс. межсетевых экранов на один контроллер.

Такой подход позволит компаниям выбирать конфигурацию сетевой безопасности в зависимости от своих задач: использовать встроенный межсетевой экран уровня L4 в BI.Zone SD-WAN для базовой фильтрации трафика, а BI.Zone NGFW — для глубокого мониторинга и расширенной защиты.