«Даком М» усилила SpaceVM интегрированным проприетарным SDN‑стеком

Российский разработчик «Даком М» объявил о выводе на рынок обновленной платформы виртуализации SpaceVM 7 с полностью проприетарным SDN‑стеком SDN Flow, который входит в состав продукта и не требует отдельной лицензии. Платформа объединяет enterprise‑гипервизор первого типа, новое сетевое ядро с поддержкой L2/L3‑сетей и встроенную безопасность, обеспечивая для российских компаний сценарии замены зарубежных решений по виртуализации и SDN в едином технологическом стеке. Для российских заказчиков SpaceVM 7 с SDN Flow стал альтернативой связке VMware vSphere и NSX в рамках единой отечественной платформы.

В основе SpaceVM 7 лежит ядро Linux, которое является объектом исследований Консорциума совместных исследований безопасности ядра Linux при ИСП РАН. Пакетная база SpaceVM 7 кардинально обновлена: это обеспечивает совместимость с современным оборудованием, позволяет применять исправления накопленных ошибок в актуальных версиях библиотек Linux, а также задействовать новые возможности этих библиотек. Обновленный стек ядра и пользовательского пространства формирует устойчивую базу для дальнейшего развития платформы и долгосрочной эксплуатации в корпоративных и государственных инфраструктурах.

SpaceVM 7 развивает идею единого стека: SDN Flow — это не отдельная функция, а пересборка всей сетевой логики платформы и новое сетевое ядро системы. Вместо связки нескольких сетевых компонентов сетевые сервисы реализованы в одной проприетарной подсистеме, которая управляется из того же центра, что и виртуальные машины. Администратор работает с виртуальными сетями, сервисами и политиками на уровне всего кластера через веб‑интерфейс, API или CLI, без расхождений в конфигурации и «разных точек правды» между отдельными узлами. Такой подход снижает совокупную стоимость владения, упрощает эксплуатацию и делает архитектуру прозрачной как для ИТ‑директора, так и для службы информационной безопасности.

SpaceVM 7 стала первой платформой на российском рынке корпоративной виртуализации, где сетевая SDN-подсистема полностью разработана самой компанией и интегрирована в платформу, а не работает как внешнее решение.

SDN Flow изначально проектировался как стройный согласованный программный комплекс-основа для production‑нагрузок. Сетевая подсистема поддерживает динамическую маршрутизацию с сотнями тысяч правил и механизмы фильтрации с десятками и сотнями тысяч записей без деградации производительности, что соответствует требованиям крупных корпоративных инфраструктур с высокой плотностью сервисов и сложной топологией. При этом L3‑функциональность — маршрутизация, NAT, DHCP, динамические протоколы вроде BGP и механики вроде Floating IP — доступна из коробки как базовый сценарий, а не как внешняя надстройка.

На уровне архитектуры в SpaceVM 7.0 переработана внутренняя сетевая реализация: в процессе разработки команда отказалась от отдельного слоя на базе VPP и перенесла необходимые функции непосредственно в существующий сетевой стек на основе Open vSwitch.

Это не замена одного инструмента другим, а упрощение архитектуры: то, что раньше требовало взаимодействия между несколькими компонентами, теперь выполняется внутри одного слоя. В результате сокращается количество точек отказа, уменьшаются накладные расходы на обработку трафика и повышается предсказуемость поведения сети при сохранении всей требуемой L3‑функциональности.

Особое внимание уделено отказоустойчивости. Сеть перестаёт зависеть от одного узла или одного контроллера: используются распределённые шлюзы, все физические L3‑интерфейсы кластера могут задействоваться в активном режиме, а при наличии 10 узлов суммарная пропускная способность сети масштабируется в десять раз, задействуя ресурсы каждого из них. При потере связи с центральным контроллером управление сетевыми настройками на уровне узла не блокируется, что критично для эксплуатации в нестабильных условиях и распределённых сценариях. В платформе также реализована функция автоматического переключения на резервный контроллер при выходе из строя основного, что обеспечивает непрерывность управления инфраструктурой без участия администратора. Повышена устойчивость к отказам виртуальных машин на пулах GFS2, оптимизировано потребление памяти механизмом ballooning в условиях высокой нагрузки.

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности Безопасность

Встроенные механизмы наблюдаемости и контроля — мониторинг состояния сетевых интерфейсов, зеркалирование трафика, захват и анализ пакетов — доступны на уровне той же централизованной модели управления. Это снижает порог диагностики и позволяет быстрее реагировать на сетевые инциденты без обязательного привлечения внешних систем мониторинга, что особенно важно для крупных корпоративных и государственных инфраструктур.

Одним из ключевых приоритетов SpaceVM остается безопасность на всех уровнях системы. SDN Flow делает микросегментацию частью самой сетевой модели, а не внешним слоем. Инфраструктура может быть разделена на изолированные логические сегменты для отдельных сервисов, подразделений или групп виртуальных машин: бухгалтерия, пользовательский контур, критичные сервисы, контур дистанционного банковского обслуживания и т. д. Политики взаимодействия задаются централизованно и применяются на уровне виртуальных коммутаторов и интерфейсов, при необходимости переопределяются для конкретных ВМ и автоматически сопровождают их при создании или миграции.

С практической точки зрения это меняет модель угроз. Если раньше инцидент в одном сегменте мог быстро распространиться по плоской сети и затронуть критичные системы, то теперь он локализуется в пределах своего контура: взаимодействие между сегментами жёстко контролируется политиками, поддерживаемыми ACL, пограничным firewall, инспекцией трафика и инструментами анализа вплоть до DPI. Типичная ситуация, когда, например, бухгалтерия оказывается атакована шифровальщиком, остаётся неприятной, но не превращается в катастрофу масштаба всей компании.

В планах разработчиков дальнейшие улучшения SpaceVM, направленные на повышение производительности сетевой подсистемы. Так, использование DPDK позволит ускорять обработку сетевых пакетов за счёт обращения к сетевому адаптеру в обход сетевой подсистемы ядра Linux и разгрузки центрального процессора. Связка BPF и XDP применяется для глубокой пакетной инспекции и фильтрации трафика на уровне ядра, что повысит эффективность реализации политик безопасности без заметной потери производительности. В результате виртуальный сетевой интерфейс с номинальной пропускной способностью 10 Гбит/с будет способен выдавать стабильные 10 Гбит/с, а не 1–5 Гбит/с в зависимости от нагрузки на CPU, что критично для enterprise‑нагрузок.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 цифровизация

SpaceVM при этом остаётся ядром широкой экосистемы Space. Это enterprise‑гипервизор первого типа, который можно установить на «голое» железо по методу one‑click, и вокруг него развиваются решения для управления гибридной инфраструктурой и внутренним биллингом (Space Cloud), платформа виртуальных рабочих столов (Space VDI) и клиенты для удалённого доступа (Space Client). В сумме это позволяет строить полностью отечественный контур виртуализации и рабочих мест: от серверной инфраструктуры и сетей до пользовательских рабочих столов, управления доступом и учёта ресурсов — на базе единой архитектуры и одного вендора.

«Для российских компаний импортозамещение сегодня — это не только выбор отечественного вендора, но и необходимость сохранить привычный для Enterprise уровень надёжности и управляемости инфраструктуры. Когда мы проектировали SDN Flow для SpaceVM 7, мы изначально закладывали его как новое сетевое ядро платформы, рассчитанное на production‑нагрузки и сложные корпоративные топологии. В результате заказчик получает единую платформу, где L3‑сети, микросегментация, динамическая маршрутизация и наблюдаемость — это базовые возможности, а не набор внешних надстроек. Наша задача — обеспечить российским компаниям предсказуемый и технологически целостный переход на отечественный стек виртуализации, при котором они не отказываются от функциональности, к которой привыкли в глобальных продуктах, а получают сопоставимый уровень возможностей в единой экосистеме Space», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM, компании «Даком М».

