«Базис» реализовал 80 улучшений в новой версии платформы виртуализации Basis Dynamix Enterprise 4.3.0

Компания «Базис» представила релиз 4.3.0 своего флагманского решения Basis Dynamix Enterprise. Продукт позволяет управлять динамической ИТ-инфраструктурой и подойдет крупному бизнесу для организации облака корпоративного уровня. Версия 4.3.0 включает более 80 улучшений и исправлений, направленных на оптимизацию производительности, расширение функциональности и повышение отказоустойчивости. Об этом CNews сообщили представители «Базис».

Расширенные возможности автоматизации

В новой версии Basis Dynamix Enterprise расширены возможности управления виртуальной инфраструктурой. Платформа теперь поддерживает автоматическое перемещение виртуальных машин (ВМ) между вычислительными узлами без необходимости указывать конкретный узел назначения. Система самостоятельно анализирует загруженность инфраструктуры и выбирает оптимальный узел для размещения, что позволяет администраторам экономить время и избегать ошибок при балансировке нагрузки.

Реализована возможность управления MAC-адресами виртуальных машин — администраторы могут изменять существующие адреса или задавать их при создании ВМ и сетевых интерфейсов. Это критически важно для организаций, использующих лицензионное ПО с привязкой к MAC-адресам, а также упрощает миграцию приложений из физической инфраструктуры в виртуальную среду.

При создании виртуальных машин из образов теперь автоматически наследуются ключевые параметры: тип загрузки, тип операционной системы, возможность изменения ресурсов «на лету» и шаблоны именования сетевых интерфейсов. Это существенно ускоряет развертывание типовых конфигураций и снижает вероятность ошибок при настройке.

Оптимизация производительности

Реализован механизм массового сканирования LUN, который сокращает время запуска виртуальных машин с большим количеством подключенных дисков. Если раньше запуск ВМ с десятками дисков мог превышать установленные таймауты, то теперь процесс происходит быстрее благодаря параллельному сканированию и оптимизированной логике работы с хранилищами.

Для высокопроизводительных сетевых приложений улучшена работа с технологией Huge Pages на узлах с поддержкой DPDK. Система теперь интеллектуально управляет выделением больших страниц памяти — они активируются только для виртуальных машин, которым это действительно необходимо, что позволяет более эффективно использовать оперативную память серверов и размещать больше ВМ на том же оборудовании.

Повышение отказоустойчивости критически важных сервисов

Особое внимание в версии 4.3.0 уделено надежности работы виртуальных маршрутизаторов — ключевых элементов сетевой инфраструктуры. Реализован механизм автоматического перезапуска маршрутизаторов после сбоев, вызванных внешним вмешательством. Это обеспечивает непрерывность работы сетевых сервисов даже в случае непредвиденных ситуаций.

Для предотвращения перегрузок системы управления добавлена возможность настройки максимального количества подключений к Redis-серверу. Администраторы могут гибко регулировать этот параметр в зависимости от масштаба инфраструктуры, обеспечивая стабильную работу даже при пиковых нагрузках.

Улучшена работа с локальными системами хранения данных — теперь платформа сохраняет UUID файловых систем, что предотвращает потерю дисков при изменении их системных имен. Это особенно важно для организаций, использующих локальные СХД для размещения критически важных данных.

Улучшенный контроль и мониторинг

Интерфейс управления дополнен информацией о состоянии всех компонентов системы. На страницах виртуальных машин теперь отображаются узлы, на которых они запущены, с возможностью быстрого перехода к информации о каждом. Для вычислительных узлов с поддержкой GPU добавлена специальная вкладка, показывающая состояние виртуальных графических карт: тип, статус, режим работы, ID узла и т.д.

Для защиты от случайных ошибок при выполнении массовых операций реализованы диалоги подтверждения. Перед удалением группы виртуальных машин или дисков система показывает полный список объектов и требует явного подтверждения операции, что предотвращает потерю данных из-за невнимательности.

«Мы продолжаем развивать наш флагманский продукт Basis Dynamix Enterprise в соответствии с дорожной картой, и релиз 4.3.0 — это очередной шаг в развитии отечественной платформы для управления виртуальной инфраструктурой. Цель, к которой мы идем — это предоставить российским компаниям решение, не уступающее по функциональности и надежности продуктам мировых вендоров. С его помощью заказчик может построить современную, эффективную и полностью контролируемую инфраструктуру, обеспечив, таким образом, технологический суверенитет компании», — сказал Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».