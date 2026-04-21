VAS Experts объединил платформу СКАТ с биллингом LANBilling для автоматизации управления трафиком и тарифами

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts объединил платформу СКАТ с функциями BRAS, DPI и NAT и биллинговую систему LANBilling. Интеграция позволяет операторам автоматически управлять абонентскими профилями, скоростью и приоритетами трафика, что ускоряет подключение новых услуг, снижает ошибки в учете и повышает качество обслуживания. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Интеграция с LANBilling создает единую систему управления сетью и абонентами. В этой связке СКАТ переносит функции BRAS (широкополосный сервер удаленного доступа) на вычислительные ресурсы x86-серверов и ускоряет обработку трафика с помощью технологии DPDK (комплект разработчика плоскости данных), выступая точкой применения сетевых политик. LANBilling хранит данные о профилях абонентов, тарифах и правах доступа. Системы обмениваются информацией через RADIUS (служба удаленной аутентификации пользователей), что мгновенно меняет состояние абонента. При оплате или блокировке по задолженности LANBilling отправляет сигнал CoA (динамическое изменение параметров сессии), и СКАТ автоматически корректирует скорость соединения, приоритеты приложений через DPI (глубокий анализ пакетов) и доступ к сервисам. Абонент при этом сохраняет сессию, а оператор освобождается от ручного управления профилями.

Связка поддерживает работу одного абонента с несколькими IP, единые скорости для IPv4 (интернет-протокол версии 4), IPv6 (интернет-протокол версии 6) и автоматическое применение фильтров по требованиям законодательства.

«Интеграция LANBilling с СКАТ проводится поэтапно: сначала уточняется структура сети, тестируются сценарии авторизации, смены тарифов и блокировок, проверяются финансовые данные и выгрузки в СОРМ, и только после этого система полностью переходит в промышленную эксплуатацию. Поэтапный подход обеспечивает прозрачность каждого шага, автоматически применяет тарифы и политики, гибко управляет услугами и быстро реагирует на изменения в сети», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

