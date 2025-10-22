Разделы

ВСК усилила программу каско «Компакт фикс» защитой от дронов

Страховой Дом ВСК расширил покрытие продукта каско «Компакт фикс». С 20 октября 2025 г. во все новые полисы включена защита от повреждений, вызванных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Опция предоставляется автоматически без дополнительной доплаты. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

Новый риск «Защита от БПЛА» действует на всей территории России и покрывает ущерб автомобилю, нанесенный в результате падения, столкновения или иного воздействия беспилотника. Автоматическое включение защиты от БПЛА в новые полисы каско «Компакт фикс делает страховую программу еще более выгодной без увеличения ее стоимости.

Также напоминаем, в течение октября 2025 г. при заключении договора по каско «Компакт фикс» со страховой суммой от 450 тыс. руб. на полис действует скидка 15%.

Каско «Компакт фикс» — это «коробочный» полис с фиксированной стоимостью и рисками, который можно оформить на автомобили возрастом до 35 лет. Полис действует в течение года независимо от срока действия ОСАГО и доступен как дополнение к нему, так и в качестве самостоятельного продукта. Стоимость страховки начинается от двух тыс. и одного рубля.

Программа позволяет надежно защитить автомобиль от широкого спектра непредвиденных ситуаций на дороге, включая ДТП по обоюдной вине, по вине водителей без ОСАГО, самокатчиков, снегоходов, а теперь — и от повреждений, вызванных беспилотными аппаратами.

