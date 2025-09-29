«РосСтройКонтроль» представит уникальный квадрокоптер «Квадрига» со специализированной нейронной сетью на борту

ФБУ «РосСтройКонтроль» впервые покажет свою разработку — беспилотник «Квадрига» с искусственным интеллектом, который позволяет выявлять в ходе строительства дефекты железобетонных конструкций. Решение станет инновационным рывком в сфере стройконтроля и в будущем позволит вывести работу в этом направлении на новый уровень. Об этом CNews сообщили представители «РосСтройКонтроль».

«На протяжении полугода мы конструировали беспилотный летательный аппарат нового поколения, который позволит автоматизировать работу инспекторского состава, сохранив высокий стандарт проверок. Результатом стало уникальное устройство «Квадрига», дополненное нейронной сетью. Этот дрон в защитном корпусе работает как на земле, так и в воздухе, фиксируя нарушения на объектах строительства. На борту беспилотного летательного аппарата установлен вычислительный модуль, позволяющий производить обработку данных в режиме реального времени и далее передавать сформированную информацию на сервер. Помимо этого, квадрокоптер оснащен цифровой камерой и лидаром», — сказал генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

Квадрокоптер «Квадрига» способен не только перемещаться на необходимый для проведения осмотра уровень, но и преодолевать различные помехи и барьеры на земле. Это стало возможным за счет того, что при сохранении основного функционала летательного аппарата, система была дополнена защитной конструкцией, позволяющей работать в труднодоступных местах, свободно перемещаться по узким проходам, лестничным маршам, а также преодолевать различные препятствия на строительной площадке.

Помимо защитного корпуса, устройство оснащено специализированной программой, созданной сотрудниками ФБУ «РосСтройКонтроль», включающей информационную систему «Автоматизированное обнаружение нарушений». Применение алгоритмов искусственного интеллекта позволяет анализировать поверхности строительных конструкций и выявлять нарушения в режиме реального времени.

В обучении нейронной сети были задействованы все представительства «РосСтройКонтроля» из 85 регионов Российской Федерации. Специалисты давали обратную связь по наполнению программы, а также предоставляли фотографии и видеозаписи со стройплощадок для составления собственного структурированного набора данных — датасета. В основе централизованной системы сбора визуальных материалов заложена архитектура разбиения различных нарушений железобетонных конструкций по группам. Также за каждым дефектом в системе закреплены свои названия и цветовое значение, что не только автоматизирует работу, но и делает её интуитивно понятной пользователям.

Датасет регулярно пополняется новой информацией, которая проходит строгую проверку и верификацию. Благодаря этому нейронная сеть непрерывно и систематически обучается, что позволяет ей успешно находить, сегментировать и классифицировать дефекты железобетонных конструкций.

В ближайшее время ФБУ «РосСтройКонтроль» приступит к обучению нейросети по определению дефектов и контролю качества остальных видов строительно-монтажных работ.