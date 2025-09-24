Обычных камер мало. За российскими автомобилистами будут следить с помощью БПЛА

В России за нарушениями ПДД в скором будущем могут начать следить при помощи БПЛА. Сейчас этим занимаются сотрудники ДПС, а также камеры наблюдения, дефицита которых, особенно в крупны городах страны явно не наблюдается. Первые тесты слежки за российскими водителями при помощи беспилотников прошли в 2022-2023 гг.

Неусыпное бдение под мерное жужжание

В обозримом будущем в России на борьбу с нарушениями правил дорожного движения могут выйти беспилотники. Как пишет «Коммерсант», их применение в этих целях обсуждают российские власти, в частности, Совет Федерации.

В настоящее время фиксация нарушений ПДД – это занятие для отрядов ДПС, а также для камер видеонаблюдения, которых с каждым месяцем становится больше не только в крупных городах и населенных пунктах поменьше, но также на трассах, притом не только федерального значения.

Констатировать факт нарушения правил дорожного движения беспилотники будут в автоматическом режиме. «Коммерсант» со ссылкой на Госавтоинспекцию (ГАИ) пишет, что подобная практика в России уже существует – тесты проводились в 2022-2023 гг.

Фото: wirestock / FreePik БПЛА будут курсировать над дорогами и отлавливать нарушителей

Однако вопрос вызывает правомочность использования дронов для фиксации нарушении ПДД в тот период времени. По информации издания, представители Совета Федерации только сейчас предложили начать подготовку необходимой правовой базы.

И на нарушения, и на аварии

Беспилотники предлагают использовать не только для слежки за нарушениями на дорогах. ГАИ продвигает идею применения их для оформления мелких аварий без участия инспекторов ДПС.

Однако даже для мелких аварий необходимо составлять схему расположения машин, попавших в ДТП, друг относительно друга, а также указывать траекторию их движения и пр. Этим в, том числе, занимаются прибывшие на место аварии инспекторы. При помощи каких технических средств дрон будет рисовать такую схему, неясно.

Как было раньше

Старший инспектор по особо важным поручениям ГАИ России Михаил Котов сообщил «Коммерсанту», что российское МВД уже имеет опыт применения беспилотных летательных аппаратов. Это не только дроны, но также аэростаты (фактически, воздушные шары) и даже дирижабли.

По словам Котова, в некоторых российских регионах даже есть отдельные подразделения органов правопорядка, которые активно используют БПЛА в различных целях, в том числе и для контроля движения на автомобильных дорогах. В 2022-2033 гг., по оценке Котова, при помощи БПЛА было выявлено около 35 тыс. нарушений ПДД в 29 регионах России. Статистику за 2024 и 2025 гг. Котов не предоставил

Вот только о полной автоматизации речи тогда не было. Да, дроны фиксировали на видео, к примеру, факт выезда на встречную полосу или проезд на красный свет, но при этом штрафы водителям выписывали в ручном режиме.

Иными словами, дрон записывал видео правонарушения, а через некоторое время водителя останавливали инспекторы ДПС для предоставления ему штрафа.

Поможет ли

Как пишет «Коммерсант», Михаил Котов не сомневается в эффективности использования дронов как меры борьбы с правонарушениями на дорогах. По его словам, это уже работает, поскольку применение БПЛА с так называемыми «средствами наглядной агитации», к которым относятся таблички с предупреждением о видеофиксации, вызывает «общественный резонанс».

Котов отметил, что водители чувствуют угрозу получения наказания за нарушение, а это «хорошо влияет на повышение дорожной дисциплины». Как промежуточный итог, после запуска следящих за дорогами дронов сразу в нескольких регионах страны было зафиксировано снижение аварийности и смертности на дорогах. Например, количество аварий и смертей снизилось в Кабардино-Балкарии, Вологодской области, а также в Алтайском крае.