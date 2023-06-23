Владислав Овчинский: на площадке «Руднево» зарегистрирован первый резидент

Первая из локализовавших производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компаний получила статус резидента. Предприятие «Вип-Камилла» займется выпуском абсорбирующего белья в рамках офсетного контракта. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Сегодня на площадке «Руднево» уже размещается 16 компаний, большая часть из которых является производителями беспилотных авиасистем. «Вип-Камилла» стала первым резидентом шестой площадки ОЭЗ «Технополис Москва». В начале 2023 г. город заключил с предприятием офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья медицинского назначения. Компания инвестирует в проект 417 млн руб. В III квартале 2023 г. предприятие планирует выйти на полную мощность и создать 74 рабочих места. За первый год работы резидент планирует выпустить 70 млн подгузников и 34 млн пеленок, увеличив впоследствии производство до 120 млн и 75 млн штук в год соответственно», – сказал Владислав Овчинский.

На площадке «Руднево» компания разместила свои производственные мощности на площади 5,5 тыс. квадратных метров. Предприятие приобрело современное оборудование, которое обеспечит высокое качество выпускаемой продукции – впитывающих пеленок и подгузников для ухода за взрослыми пациентами. Поставка подгузников в лечебные учреждения социальной защиты столицы начнется в августе 2023 г., а пеленок – во II квартале 2024 г.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, все необходимое оборудование уже поступило на площадку «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» и проходит таможенные процедуры. На площадке «Руднево» завершаются работы по выполнению требований для получения статуса свободной таможенной зоны (СТЗ) – устанавливают системы видеонаблюдения, охраны, контроля доступа, оборудование таможенного поста. Монтажные работы технологических линий для выпуска подгузников займут 14-16 дней после выпуска таможней. В августе резидент планирует первую поставку продукции в рамках офсетного контракта.

«Нам было важно получить статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», так как он дает серьезные налоговые преференции. Для запуска инновационного стартапа важна поддержка государства, в том числе и в налоговой составляющей. В рамках офсетного контракта предприятие планирует реализовывать около 30% всей произведенной продукции, остальная часть будет обеспечивать действующие договоры с крупными торговыми сетями», – сказал генеральный директор «Вип-Камилла» Учар Уйгар.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Статус резидента особой экономической зоны Москвы дает право на налоговые преференции. В частности, компании на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости.