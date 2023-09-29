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В индустриальном парке «Руднево» появится до 1,5 тыс. рабочих мест

В индустриальном парке «Руднево» введен в эксплуатацию крупный промышленный комплекс площадью свыше 93 тыс. кв. метров. Здесь планируется разместить до 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в индустриальном парке «Руднево» готов уже 19-й корпус. В ближайшие три года площадь застройки парка достигнет 800 тыс. кв. метров. Это даст городу 15-20 тыс. новых рабочих мест.

«Сегодня «Руднево» – одна из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности. В новом комплексе общей площадью 93,7 тыс. кв. метров может появиться до 1,5 тысячи рабочих мест. С введением в эксплуатацию нового объекта площадь промышленных корпусов индустриального парка превысила 200 тыс. кв. метров », – отметил Владимир Ефимов.

Новый инновационный промышленный комплекс состоит из административно-бытового корпуса и производственного цеха, площадь которых составляет 11 и 82 тыс. кв. метров соответственно.

«Используемые строительные технологии, качество материалов, уровень проектных решений площадки «Руднево» во многом превосходят мировые индустриальные комплексы. Благодаря применению современных российских высокоскоростных технологий сроки возведения объектов сокращены на 35–50%. Так, новый комплекс был возведен за девять месяцев», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

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