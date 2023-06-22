В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х

Разработчик бизнес-систем «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании успешно протестировали на совместимость бизнес-систему «Турбо» и операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ланит»/

Проведенные испытания подтвердили корректность работы платформы «Турбо Х» в среде операционной системы «Ред ОС». Партнерство призвано упростить переход на новое программное обеспечение корпоративным заказчикам.

«Турбо Х» — платформа для разработки информационных систем управления, включенная в реестр российского ПО (№6180 от 13.01.2020). Ее отличает высокая скорость обработки больших объемов данных за счет OLAP in-memory и встроенные средства для быстрого создания бизнес-систем. «Турбо Х» совместима с различными СУБД и позволяет разрабатывать десктопные и веб-приложения. На платформе созданы готовые информационные системы в категориях ERP, EAM, EPM, а также отраслевые решения. Правообладателем и производителем «Турбо Х» является «Консист бизнес групп».

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Предоставляет универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ (№3751).

Илья Владимирович, директор по продуктам «Турбо» «Консист бизнес групп»: «Команда Турбо уделяет много внимания и времени разработке решений, не уступающих западным аналогам. Благодаря накопленной экспертизе мы помогаем нашим заказчикам осуществлять переход безопасно и плавно. Партнерство с «Ред софт» расширит предложение наших услуг на рынке информационных технологий и сделает более эффективной миграцию, так как позволит предоставлять бизнес-приложения в комплексе с операционной системой».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»: «Развитие технологического партнерства позволяет нарастить вокруг операционной системы «Ред ОС» универсальную и полезную для пользователей экосистему. Наша задача — предоставить заказчикам программный комплекс, который включает все необходимые инструменты для реализации различных бизнес-задач. Благодарим «Консист бизнес групп» за сотрудничество».

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«Ред софт» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт». Компания осуществляет проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. «Ред софт» обладает собственной линейкой продуктов: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Ред платформа», «Ред виртуализация», «Редшлюз» и др. Продукты входят в Реестр отечественного ПО. Среди заказчиков госкорпорации и более 20 органов государственной власти, в том числе ФССП России, Генпрокуратура России, Минобороны России. Внедряются проекты в регионах.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга, внедрения информационных систем и заказной разработки программного обеспечения, занимает второе место в рейтинге ERP Market.CNews. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо». Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и др., а также более 50 отраслевых партнерских разработок

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.