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Спортивные трекеры InMotion успешно прошли тестирование во время футбольного матча

Техника

Компания InMotion во время футбольного матча провела успешные испытания прототипа трекера для командных видов спорта. InMotion входит в группу компаний «Техноспарк» инвестиционной сети фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано». Разработка системы трекинга InMotion идет в тесном партнерстве с международной компанией InStat – одним из лидеров рынка спортивной аналитики, работающим с тысячами клиентов в футболе, хоккее, баскетболе и других видах спорта.

Полевые испытания проходили 26 августа на центральном стадионе Троицка (Новая Москва) во время игры в рамках первенства России команды «Летний дождик» (III дивизион). Трекеры InMotion синхронно передавали данные о положении игроков на поле, позиционировали их относительно друг друга и выстраивали индивидуальные траектории. Точная синхронизация достигнута за счет двойной системы позиционирования — автономной сверхширокополосной и спутниковой.

Анализ полученных во время реальной игры данных позволил представителям InStat признать работу прототипа трекера успешной. Испытаниям не помешал даже разразившийся над стадионом ливень. «Тестирование прошло по плану, и мы довольны его результатами. Нам удалось получить большой объем данных, который нам предстоит проанализировать и сравнить с системой InStat Fitness. Однако уже во время тестирования было заметно, какой большой скачок в точности позиционирования игроков сделали прототипы датчиков InMotion», — сказал менеджер по hardware-проектам в компании InStat Вилли Лих.

Система трекинга InMotion предназначена для командных видов спорта – футбола, хоккея, баскетбола, мини-футбола и других. Система состоит из нательного датчика и базовой станции. Датчик передает в реальном времени расположение спортсмена на поле, показатели ускорения, положение в пространстве, пульс, кардиограмму. Широкое применение данных устройств позволит клубам иметь максимально точную картину о состоянии здоровья и физической активности спортсменов, их готовности к матчам.

«Нашим игрокам трекер не доставил неудобств. Он комфортно крепится на манишке, которая плотно прилегает к телу. Датчик выполняет важную функцию, но при этом не создает дискомфорта, не сковывает движения и не травмирует при падениях и во время единоборства», — сказал тренер команды «Летний дождик» Сергей Черногаев.

Подобные системы трекинга уже используют профессиональные клубы во всем мире. Планируемая стоимость одного устройства InMotion минимум втрое меньше, чем у конкурентов, что сделает профессиональный трекинг доступным для спортивных школ и команд низших лиг. Это позволит профессиональным клубам выявлять спортивные таланты на самой ранней стадии. Завершить разработку и вывести систему трекинга на рынок InMotion планирует в 2021 г.

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