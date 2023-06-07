США отправят в космос шпионов для слежки за спутниками России и Китая

США запустят в космос спутники-шпионы для контроля угроз со стороны России и Китая. Америка боится, что некоторые российские и китайские спутники способны выводить их оборудование из строя или физически повредить американские космические аппараты.

США будет следить за космическими аппаратами России и Китая

Космические силы США запустят спутники-шпионы в космос для отслеживания угроз со стороны российских и китайских космических аппаратов. Запуск запланирован летом 2023 г., пишет Bloomberg.

Следить американские спутники будут за теми космическими аппаратами, которые потенциально могут вывести из строя или повредить орбитальные объекты. Это станет ответом на усилия Китая и России по разработке систем, способных уничтожать американские спутники, пишет издание.

Спутники-шпионы под названием Silent Barker, по заверению Космических сил США, станут первыми в своем роде. Аппараты будут размещены на высоте около 35,4 тыс. км над Землей и будут вращаться с той же скоростью, что и спутники на геосинхронной орбите.

Silent Barker

В США надеются, что новая группа спутников «значительно повысит способность Космических сил отслеживать на орбите спутники противника», которые могут маневрировать вокруг или поблизости американских аппаратов.

Группу спутников Silent Barker США планирует запустить на борту ракеты-носителя Atlas V корпорации Boeing Co.-Lockheed Martin. Точное число спутников не называется. Дата запуска будет объявлена ​​за месяц до начала в Facebook и Twitter.

Наземные датчики ограничены в видимости из-за расстояния и погоды. Наблюдение же за объектами из космоса преодолевает эти ограничения, обеспечивая круглосуточный сбор спутниковых данных, заявили в Космических силах.

Что угрожает США

В своей ежегодной оценке угроз в 2023 г. Управление директора национальной разведки США заявило, что у Китая есть оружие, предназначенное для поражения американских спутников и их союзников. Там также подчеркнули, что «контркосмические» операции станут неотъемлемой частью потенциальных военных кампаний Народно-освободительной армии Китая.

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В пример американцы привели китайский спутник SJ-21. Он был запущен в 2021 г. и позже успешно вывел неработающий китайский спутник на несколько сотен миль на более высокую орбиту. По мнению главы Космического командования США, SJ-21 «может выполнять противокосмическую роль и подвергать риску наши геостационарные спутники».

Согласно отчету Разведывательного управления Министерства обороны США за 2022 г., другой китайский спутник, Sijian-17, оснащен роботизированной рукой, которую «можно использовать для захвата других спутников».

При этом примеры российских аппаратов издание не приводит.

Угроза Маску

Опасения в отношении Китая со стороны США могут быть оправданы. В феврале 2023 г. стало известно о том, что Китай планирует построить спутниковую сеть на околоземной орбите. Система будет не только предоставлять интернет-услуги пользователям по всему миру. Она также предназначена для шпионажа и вывода из строя спутников Starlink Илона Маска (Elon Musk).

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В декабре 2022 г. в России был разработан мобильный комплекс, способный обнаруживать станции связи Starlink. Его назвали «Борщевик». Сообщалось, что оборудование проходит тесты на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.