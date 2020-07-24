США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников»

Во все тяжкие

США располагают доказательствами того, что Россия 15 июля 2020 г. провела космические испытания противоспутникового оружия неразрушительного характера, объявило командование Космических сил США (U.S. Space Command) в официальном заявлении на своем портале spacecom.mil.

Согласно данным ведомства, 15 июля 2020 г. Россия вывела на орбиту новый спутник «Космос 2543». Запуск «объекта» был произведен в непосредственной близости от другого российского спутника аналогично другой орбитальной российской миссии в 2017 г., что «не соответствует заявленной миссии системы в качестве инспекционного спутника», утверждают американские военные.

На момент написания этого материала на главной странице Space-Track.org располагалось объявление о том, что 18 эскадрилья космического контроля США продолжает мониторинг «объекта под номером 45915, который был запущен спутником "Космос-2543"».

Минобороны России действительно объявило 15 июля 2020 г. об испытаниях малого спутника-инспектора, который использовался для обследования другого отечественного аппарата. «В результате Минобороны России получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления», – сообщило тогда агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление ведомства.

«Используемое в этих испытаниях российское орбитальное оружие является той же спутниковой системой, в отношении которой мы высказывали опасения в начале года, когда Россия проводила маневры рядом с правительственным спутником США, – сказал генерал Джон В. «Джей» Рэймонд (John W. "Jay" Raymond), главнокомандующий космическими силами США, возглавляющий космическое командование страны. – Это еще одно свидетельство постоянных усилий России по разработке и испытанию космических систем в рамках военной доктрины Кремля по применению оружия, которое подвергает риску космические активы Америки и ее союзников».

США подозревают Россию в испытаниях антиспутникового оружия

«Событие подчеркивает лицемерие России в вопросе контроля над космическим вооружением, – – отметил в своем официальном заявлении др. Кристофер Форд (Dr. Christopher Ford), помощник госсекретаря США, временно исполняющий обязанности замминистра по контролю над вооружениями и международной безопасности. – С его помощью Москва стремится ограничить возможности Соединенных Штатов, но явно не имеет намерений остановить свою собственную противоспутниковую программу – как в части наземных противоспутниковых систем, так и того, что может оказаться настоящим орбитальным противоспутниковым оружием».

Околоземное пространство раскаляется

Госдепартамент США выразил обеспокоенность несоответствием действий российских спутников заявленной миссии еще в апреле 2020 г. Тогда руководство США обвинило Россию в «лицемерной и вызывающей демонстрации российскими орбитальным объектами признаков космического оружия».

В те дни космическое командование США заявило об отслеживании проводимых Россией испытаний противоспутниковой ракеты прямого подъема (DA-ASAT), которая, по мнению американских военных, способна уничтожать низкоорбитальные спутники. Космическое командование США заявило, что проведенные в апреле запуски несут признаки космического оружия и схожи с маневрами «Космос-2542» и «Космос-2543», проходившими в феврале вблизи правительственного спутника США.

Помимо этого, журнал Time сообщил со ссылкой на данные Космических сил США о том, что в декабре 2019 г. спутник «Космос-2542» отделился от спутника-носителя «Космос-2541» и якобы выпустил снаряд, а позже оба спутника разместились рядом с американским спутником KH-11 (USA 245) разведывательной системы Keyhole/CRYSTAL.

Главнокомандующий космическими силами США назвал это «преследованием». После этого замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия получила от США сигналы по ситуации со сближением космических спутников и готовит на них ответы, сообщило РИА «Новости».

Тогда же, по данным агентства, Рябков напомнил, что Россия давно выступила с инициативой заключения международного договора о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе.

Новая космическая стратегия администрации Трампа

В середине июня 2020 г. CNews рассказал о представленной Министерством обороны США обновленной космической стратегии Defense Space Strategy (DSS). Документ напрямую называет Россию и Китай главными военными соперниками США в космосе и рассматривает противостояние в космосе «как средство для снижения военной эффективности США, союзников и партнеров».

Новая космическая стратегия Пентагона, основанная на представленной в 2018 г. администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump) доктрине национальной обороны (2018 National Defense Strategy, NDS) и национальной стратегии по космосу (National Strategy for Space, NSfS), предоставляет Пентагону широкие полномочия для «достижения желаемых показателей в космосе в течение ближайшего десятилетия».

В частности, в рамках новой космической стратегии Минобороны США признает факт международного соперничества военных технологий в космосе. Помимо Китая и России, в документе также отмечается растущая угроза для США в космосе со стороны Северной Кореи и Ирана.

Документ призывает вооруженные силы США быть готовыми к противостоянию с крупными военными державами. В рамках доктрины Пентагон намерен обеспечить превосходство в космосе за счет сотрудничества с союзниками и частным сектором.

Эмблемы космических сил и космического командования США

Ранее в рамках доктрины национальной обороны США Пентагон завершил формирование космических сил страны (U.S. Space Force, USSF) в качестве нового армейского департамента, а также создал космическое командование США (U.S. Space Command, USSPACECOM) для централизованного управления космическими войсками, и Агентство космического развития (Space Development Agency) для ускоренного внедрения новых космических технологий.

Современные средства противокосмической обороны

В соответствии с требованиями обновленной космической стратегии Минобороны США намерено привлекать союзнические, партнерские и коммерческие космические возможности для «сдерживания соперников и расстраивании их планов по враждебному использованию космического пространства», а также для «обеспечения национальных, союзнических и комбинированных космических операций передовыми космическими технологиями, отстаивания стандартов ответственного поведения в космосе, принятых на международном уровне».

Противоспутниковая оборона в мире вчера и сегодня

Самой старейшей системой противоспутникового вооружения (Anti-satellite weapons, ASAT) на сегодняшний день обладают США. Разработка первых противоспутниковых вооружений велась ВВС США начиная с середины прошлого столетия. Системы ASAT базировались преимущественно на модифицированных баллистических ракетах с разными версиями доставки (включая транспортные самолеты) и боезарядов (включая ядерные).

В восьмидесятых годах XX века в рамках «Стратегической оборонной инициативы» (СОИ) США разработали концепцию высокомобильных спутников-перехватчиков на базе двухступенчатых ракет, запуск которых осуществлялся в верхних слоях атмосферы с борта истребителя.

В настоящее время США располагают несколькими системами противоспутникового оружия, в том числе, наземным комплексом GBMD для запуска тяжелых ракет-перехватчиков для уничтожения спутников на высоте до нескольких сотен километров.

Разработка советских противоспутниковых вооружений также стартовала в пятидесятые годы прошлого века, а первые успешные испытания спутникового самолета-перехватчика прошли уже в 1968 г.

В дальнейшем концепция противоспутниковых вооружений СССР базировалась на программе «Истребитель спутников», в рамках которой специальная орбитальная группировка спутников была способна выпускать ракеты с радарным наведением и шрапнельным зарядом, уничтожавшим цели в радиусе не менее километра. Программа была закрыта в 1983 г. при Юрии Андропове «ввиду нецелесообразности».

В 1980 гг. СССР также экспериментировал с противоспутниковыми ракетами «Контакт», запуск которых осуществлялся с борта модифицированного истребителя МиГ-31Д.

В СССР также производились эксперименты по созданию наземных установок, способных выводить из строя космические объекты неприятеля лазерным лучом, однако технические характеристики излучателей того времени оказались малоэффективны для «ослепления» орбитальных объектов.

Одной из последних из ряда подобных разработок стала платформа «Полюс» с динамическим макетом боевой лазерной орбитальной платформы «Скиф» мегаваттной мощности, неудачный запуск которого состоялся в 1987 г. Также известна советская противоспутниковая разработка, боекомплект которой должен был запускаться жидкостной межконтинентальной баллистической шахтной ракетой «УР-100Н»).

О российской системе противоспутниковой обороны в печати с 2011 г. встречаются упоминания о реализации многофункциональная системы противоракетной и противокосмической обороны, модифицированной из советской территориальной системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль» и в настоящее время совершенствуемой на производственной базе концерна «Алмаз-Антей». Боевые возможности системы позволяет бороться с баллистическими воздушно-космическими целями, с пилотируемыми и непилотируемыми космическими аппаратами.

Кроме того, в последние годы в печати также появлялись сообщения о новых разработках противоспутниковых ракет на базе истребителей МиГ-31.

В настоящее время список официально известных систем противоспутниковой обороны включает проект Китая (первые испытания прошли в 2007 г.) и программу Индии (с 2017 г., первые испытания прошли в 2019 г.).

Кроме того, в настоящее время на вооружении армии Израиля состоит ракета Arrow 3 («Хец-3»), способная осуществлять перехват баллистических ракет за пределами атмосферы. Ряд экспертов полагают, что эта ракета также может использоваться как противоспутниковое оружие.