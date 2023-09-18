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Ритейл Розница
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Tele2 запустила собственную торговую марку «Другие правила»

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил собственную торговую марку – «Другие правила». Под ней в розничной сети компании будет продаваться ассортимент товаров – аксессуары и цифровые продукты. Tele2 пилотирует проект на продажах батареек «Другие правила». Первый СТМ представлен в 700 салонах Tele2 в 37 регионах страны.

Товары под торговой маркой «Другие правила» будут занимать отдельную полку в салонах оператора к концу 2023 г., а еще через год, по планам компании, этой продукции будет отведена витрина. СТМ Tele2 соответствует концепции «Других правил» – с ярким нестандартным дизайном или кастомизированным решением под вкусы клиента.

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Облака

Для запуска первого продукта под собственной торговой маркой Tele2 исследовала рынок батареек. Это соответствует задаче СТМ предлагать клиенту востребованный продукт по выгодной цене. Tele2 провела серию встреч с ключевыми вендорами элементов питания в России и мире. Однако многие бренды ушли с российского рынка, а оставшиеся были либо малоизвестны, либо не могли предложить интересные коммерческие условия дилерам Tele2. В результате компания решила запустить продажи батареек под брендом «Другие правила». После первого месяца продаж Tele2 сделает заказ на дополнительную партию. У компании уже есть предзаказы на поставки батареек от дилеров, развивающих другие торговые сети.

На проект по запуску собственной торговой марки «Другие правила» потребовалось 9 месяцев. Первый этап приходится на конец сентября – оператор поставит товар в 700 салонов крупнейших дилеров. Проект охватывает 37 операционных регионов Tele2. В планах – расширять линейку товаров, продаваемых под торговой маркой «Другие правила».

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