Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

Softex стала официальным дистрибьютором решений на платформе LDM

«Ланит» и ИТ-реселлер Softex заключили партнерское соглашение о продаже решений на платформе LDM в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Дистрибутор будет распространять лицензии коробочных решений LDM.Express (автоматизация документооборота с акцентом на потребности малого и среднего бизнеса) и «LDM.КЭДО» (кадровый ЭДО с возможностью размещения в локальном контуре) в субъектах Российской Федерации.

Николай Шабашов, директор по развитию бизнеса компании Softex, сказал: «Платформа Lanit Document Management – оптимальный ответ на запрос наших заказчиков по автоматизации документооборота. Нам удобно работать с универсальным продуктом, который подходит как любым коммерческим организациям, так и государственным, нуждающимся в решениях из реестра российского ПО».

«Сотрудничество с компанией Softex – отличная возможность расширить присутствие в регионах. С учетом опыта коллег, совместными усилиями мы сможем тиражировать платформу LDM за счет быстрых внедрений наших коробочных решений», – сказала Ксения Титаренко, менеджер по развитию партнерской сети «Ланит».

Softex была основана в 2010 г. Основные направления: информационная безопасность, системная интеграция, аудиовизуальные системы и поставка оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техника «тухнет» на складах. Россияне перестали покупать китайские гаджеты, но сметают с полок iPhone и Samsung

В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно

Хозяева МТС создали компанию, которая сквозь санкции провезет гаджеты Apple и Samsung

Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники

После бегства и санкций Cisco готовится вернуться в Россию

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще