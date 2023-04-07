Softex стала официальным дистрибьютором решений на платформе LDM

«Ланит» и ИТ-реселлер Softex заключили партнерское соглашение о продаже решений на платформе LDM в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Дистрибутор будет распространять лицензии коробочных решений LDM.Express (автоматизация документооборота с акцентом на потребности малого и среднего бизнеса) и «LDM.КЭДО» (кадровый ЭДО с возможностью размещения в локальном контуре) в субъектах Российской Федерации.

Николай Шабашов, директор по развитию бизнеса компании Softex, сказал: «Платформа Lanit Document Management – оптимальный ответ на запрос наших заказчиков по автоматизации документооборота. Нам удобно работать с универсальным продуктом, который подходит как любым коммерческим организациям, так и государственным, нуждающимся в решениях из реестра российского ПО».

«Сотрудничество с компанией Softex – отличная возможность расширить присутствие в регионах. С учетом опыта коллег, совместными усилиями мы сможем тиражировать платформу LDM за счет быстрых внедрений наших коробочных решений», – сказала Ксения Титаренко, менеджер по развитию партнерской сети «Ланит».

Softex была основана в 2010 г. Основные направления: информационная безопасность, системная интеграция, аудиовизуальные системы и поставка оборудования.