Merlion – официальный дистрибьютор Teachbase

Merlion и Teachbase, участник российского рынка в сегменте e-learning, подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать в своем партнерском канале решение разработчика – отечественную платформу для создания онлайн-курсов. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Teachbase представляет собой образовательную экосистему, включающую в себя такие необходимые элементы обучения, как: конструктор курсов, аналитика обучения, тестирование и опросы, процессы администрирования и управления, и большое количество готовых интеграций с основными корпоративными решениями. Решение востребовано компаниями самого разного масштаба и любой сферы деятельности. Платформа актуальна для задач онбординга, повышения квалификации и выстраивания всех процессов корпоративного обучения в рамках корп. Университета или создания всестороннего образовательного процесса на уровне образовательных учреждений.

Запуск обучения осуществляется в несколько кликов, доступна опция геймификации обучения, бесшовная миграция с других СДО. Можно формировать подробные отчеты о каждом курсе и ученике, установить защиту от скачивания материалов сторонними пользователями. Есть мобильные приложения Teachbase для IOS и Android. Среди особенностей платформы: возможность создания образовательных траекторий, высокая степени кастомизации платформы, наличие проектной и возможность доработок системы под клиента. В системе собрана аналитическая база, которая позволяет следить за всеми метриками образовательного процесса и повышать эффективность от обучения. Кроме того, на платформе присутствует уже база готового контента, что позволяет максимально быстро получить ценность от продукта.

Решение Teachbase работает на рынке уже более 10 лет, входит в реестр российского ПО, поэтому удачно дополняет представленный у дистрибьютора портфель программных продуктов других разработчиков. Для вендора сотрудничество с Merlion – это потенциал увеличения количества активных партнеров, расширения присутствия на рынке, роста количества реализованных проектов.

В ближайшее время на сайте российских решений rus.merlion.ru будет открыта страница Teachbase с подробным описанием платформы.

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Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России.