Merlion стал первым дистрибьютором программных решений Quadrium

Merlion подписал дистрибьюторское соглашение с компанией «Квадриум», которая с 2004 г. реализует проекты по разработке и внедрению информационных систем и хранилищ данных, а также заказной разработке ПО. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Начиная с 2020 г. компания Quadrium активно вовлечена в процессы импортозамещения, в результате чего в конце 2021 г. была выведена на рынок новая разработка компании, а именно система управления рисками Quadrium ActiveGRC. Особенность данной разработки состоит в концепции построения системы. Продукт создан на основе принципа интегрированного управления рисками, которого придерживаются большинство мировых лидеров рынка GRC-систем.

В феврале 2022 г. система была включена в реестр отечественного программного обеспечения.

С подписанием соглашения Merlion стал первым официальным дистрибьютором данной разработки.

Геннадий Бережной, управляющий партнер Quadrium: «Мы поставили себе цель создать инновационный продукт, который был бы не только не хуже лидирующих зарубежных риск-решений, но именно лучше. Мы развиваем систему в проактивном формате, наши знания позволяют это делать. Уже сейчас у нас в системе представлено 10 функциональных модулей, что дает возможность автоматизировать порядка 10-15 различных видов рисков, которые в рамках традиционного подхода реализовывались бы в различных информационных системах. Продукт поддерживает требования Basel II-III, SOX и COSO. Целый ряд модулей не имеет аналогов на российском рынке. Рады что наши решения вызвали интерес у компании Merlion. Уверены, что опыт и возможности Merlion существенно повлияют на распространение продукта».

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Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion: «Наши ожидания от сотрудничества с компанией «Квадриум» самые позитивные. Команда у них сильная, опытная, с особенной экспертизой, продукты разработчика уже хорошо себя зарекомендовали. Будем знакомить партнеров с решениями Quadrium, вместе работать над развитием их проектной деятельности в тех сферах, где ПО вендора наиболее необходимо и востребовано».

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.