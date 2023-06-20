Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

Merlion и Netams подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с российской компанией Netams, которая специализируется на разработке программного обеспечения для сетей связи. Дистрибьютор будет продвигать в своём партнерском канале продукты и решения вендора для таких сфер как: бизнес любого масштаба, операторы связи, банки, госучреждения.

Компания Netams работает с 2008 г. Флагманским продуктом компании является система управления беспроводным доступом WNAM — инструмент гостевой Wi-Fi-авторизации для установки на сервере заказчика и без применения облачных технологий. В настоящее время WNAM обеспечивает и корпоративную авторизацию в проводных, беспроводных и VPN-сетях, замещая продукты западных вендоров. Компания разрабатывает и другие решения в сфере беспроводных систем, например, сенсор качества сетей Wi-Fi. Все они также доступны партнерам Merlion.

«Netams – компания с 15-летним опытом деятельности на российском рынке. Команда хорошо знает свой сегмент и аудиторию, для которой работает, умеет быть гибкой в проектной деятельности любого масштаба. Наша команда VAD-дивизиона, в свою очередь, будет знакомить партнеров с продуктами вендора, их возможностями и преимуществами. Партнерам также будет доступна экспертиза технического центра Merlion – при содействии специалистов Netams полная поддержка, в том числе инженерная, на всех этапах от проектирования и подготовки спецификации и документации до пуско-наладки и аудита готового решения», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams
Телеком

«Благодаря возможностям крупнейшего отечественного IT-дистрибьютора, компании Merlion, мы предложим наши уникальные технические решения и экспертизу ещё большему кругу потенциальных заказчиков, ищущих проверенные решения по управлению своими проводными и беспроводными сетями связи», – отметил Антон Винокуров, генеральный директор компании Netams.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus

Техника «тухнет» на складах. Россияне перестали покупать китайские гаджеты, но сметают с полок iPhone и Samsung

В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно

Хозяева МТС создали компанию, которая сквозь санкции провезет гаджеты Apple и Samsung

Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники

После бегства и санкций Cisco готовится вернуться в Россию

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще