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Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис»

Merlion и «Базис», российский разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель программного обеспечения дистрибьютора пополнился облачными решениями вендора, а именно полноценной экосистемой для создания виртуальной инфраструктуры. Продуктовый портфель «Базис» включает решения с единой системой управления, которая покрывает сегменты IaaS и PaaS, а также продукты для обеспечения защиты гипервизора и VDI. Решения «Базис» помогают отечественным организациям в замещении покидающих рынок зарубежных сервисов.

Дистрибьюторское соглашение распространяется на всю продуктовую линейку «Базис»: платформу виртуализации, виртуальные рабочие столы, динамическую ИТ-инфраструктуру, программный комплекс по защите данных и информации в виртуальной инфраструктуре, аппаратный гипервизор, а также сервис для резервного копирования кластеров Kubernetes и виртуальных машин.

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion, сказал: «Направление дистрибуции облачных решений, в частности и IaaS и PaaS, мы развиваем уже более пяти лет - накопили экспертизу, сформировали эффективную команду, получили определенное признание ИТ-сообщества в этом сегменте рынка. Сотрудничество с компанией «Базис» начинаем с активных действий – знакомство партнеров с решениями разработчика, помощь в подготовке к проектам и дальнейшей их реализации».

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Облака

Дмитрий Дворцов, директор по работе с партнерами «Базис», сказал: «Мы развиваем свой портфель партнеров и рассчитываем, что сотрудничество позволит расширить географию бизнеса за счет привлечения новых партнеров.

В кратчайшие сроки мы запустим демозоны по продуктам «Базис», что позволит партнерам и заказчикам вживую не только ознакомиться с решениями, но и проводить полноценные пилоты, используя инфраструктуру дистрибьютора».

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