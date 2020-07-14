«Росэлектроника» разработала мобильный комплекс высокой проходимости «Атака-Трофи» для противодействия гражданским дронам

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал мобильную версию комплекса противодействия беспилотникам «Атака-Трофи» на базе автомобиля УАЗ повышенной проходимости. Комплекс может без участия оператора идентифицировать дрон по принципу «свой-чужой» и автоматически пресекать несанкционированное проникновение на охраняемую территорию. Время развертывания комплекса – 5 минут.

«Атака-Трофи» осуществляет радиочастотную детекцию в радиусе до 1 км и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения – от 2 ГГц до 6 ГГц. Такие дроны могут использоваться для несанкционированного видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов.

Пораженный беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 с.

Мобильная версия позволяет использовать комплекс на любой территории без предварительного монтажа оборудования. Для автономной работы предусмотрено использование электрогенератора с системой внешнего отведения отработанных газов, а также любого устройства внешнего питания на 220В. Управление комплексом осуществляется из салона автомобиля водителем-оператором.

«Широкое распространение дронов кратно увеличивает риски, связанные с их неправомерным использованием. Растущий спрос на средства противодействия беспилотникам заставляет нас активно совершенствовать и развивать линейку систем анти-БЛА. Особенность нового комплекса «Атака-Трофи» − это возможность оперативно, буквально «с колёс», без подготовки и монтажа оборудования, организовать защиту различных объектов − промышленных компаний, критически важной инфраструктуры, а также мест массового скопления людей при проведении общественных и спортивных мероприятий. Система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, в том числе беспилотников, осуществляющих штатный мониторинг», − отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В составе госкорпорации «Ростех» проект реализует дочернее предприятие холдинга «Росэлектроника» − НПП «Алмаз».

Новый комплекс расширил линейку систем для противодействия БПЛА, производимых предприятиями «Росэлектроники». Ранее холдинг успешно провел испытания стационарного комплекса «Атака-DBS» в условиях имитированных атак дронов с ближнего и дальнего расстояния, в том числе на экстремально низкой высоте. Также в холдинге разработан комплекс, позволяющий не только обнаружить и выводить из строя дроны, но и определять местонахождение оператора БПЛА.