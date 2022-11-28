«Ростех» успешно испытал машину для перевозки и смешивания промышленной взрывчатки

Красноармейский НИИ механизации (КНИИМ) госкорпорации «Ростех» завершил приемочные испытания смесительно-зарядной машины СЗМ-16, которая способна заменить несколько единиц техники для перевозки и смешивания компонентов промышленных взрывчатых веществ. В ходе тестов были изготовлены и успешно подорваны шесть зарядов. Разработка уже заинтересовала горнодобывающие компании, ее серийное производство планируется начать в 2024 г.

Компоненты взрывчатых веществ для горновзрывных работ, промышленного и гидротехнического строительства из соображений безопасности перевозят раздельно и смешивают непосредственно перед заправкой в скважины. СЗМ-16 способна «взять на борт» до пяти составляющих взрывчатки общим весом до 16 тонн. Использование только одной машины вместо нескольких единиц техники существенно ускоряет работу и экономит средства.

«Производство смесительно-зарядных машин позволит насытить российский рынок отечественной техникой и заменить ушедших из страны иностранных производителей. Успешно испытанная СЗМ-16 является полностью отечественной разработкой и по своим характеристикам ничем не уступает импортным образцам. От крупнейших горнодобывающих компаний уже поступили заказы, начало серийного производства намечено на 2024 год. По предварительным данным, потребность российских компаний в СЗМ составляет 25–30 единиц в год», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

СЗМ-16 имеет автоматизированную систему управления от КНИИМ с датчиками давления, температуры, систему блокировки и обратной связи. Также специально для данной машины на предприятии разработали насосы-дозаторы с уменьшенными габаритами.

«Всегда интересно услышать отзывы специалистов, непосредственно эксплуатирующих технику. Мы открыты для обсуждения и готовы идти навстречу пожеланиям заказчиков. Перед запуском в серийное производство мы учтем предложения коллег по улучшению конструкции СЗМ, например, для эксплуатации в жестких условиях Сибири и Дальнего Востока. Машина изначально спроектирована с возможностью доработки под нужды конкретного покупателя и относительно легко адаптируется. Так, возможна установка на различные модели шасси», – сказал генеральный директор КНИИМ Сергей Коробков.

В ближайшее время в КНИИМ будет дан старт проекту по дальнейшему расширению линейки буровзрывной техники: в планах выпуск СЗМ для простейших промышленных взрывчатых веществ грузоподъемностью не менее 15 тонн, СЗМ для эмульсионных взрывчатых веществ грузоподъемностью не менее 10 тонн, а также доставщиков эмульсии и плава аммиачной селитры грузоподъемностью до 20 тонн.