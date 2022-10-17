«Росэлектроника» начала серийно производить защищенные роутеры

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал и начал серийное производство роутеров для создания защищенной информационной инфраструктуры. Аппаратура работает под управлением процессора «Байкал BE-T1000», а программное обеспечение является полностью российской разработкой.

Модульная структура решения позволяет кастомизировать каждое устройство под нужды конкретного клиента. Роутер оснащен PoE-портами (PoE – Power over Ethernet), через которые происходит одновременная передача данных и электропитания. Это дает возможность развернуть систему видеонаблюдения и организовать доступ к видеоконференцсвязи.

«Качественное телекоммуникационное оборудование отечественного производства должно составлять основу ИТ-ландшафта российских компаний, как крупных, так и небольших. Это особенно важно сейчас, в условиях политического и экономического давления на нашу страну. Роутер, который серийно выпускает «Росэлектроника», поможет бизнесу снизить зависимость от импортных решений, а также обеспечить себе информационную безопасность», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Конструкция роутера позволяет подключить жесткий диск или модули расширения для получения дополнительных сетевых интерфейсов и функций передачи данных. Устройство предназначено для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек.

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Роутеры разработаны и производятся входящим в «Росэлектронику» НПП «Исток» им. Шокина.

«Роутеры отличаются большим количеством современных коммуникационных интерфейсов, как проводных, так и беспроводных, а также достаточной производительностью и энергоэффективностью. Мы приступили к серийному производству устройств, на данный момент уже выпущено 2 тыс. изделий. До конца года планируется изготовить еще 3 тыс. роутеров, а также расширить линейку выпускаемого оборудования и приступить к серийному производству граничных маршрутизаторов», – сказал начальник научно-технического центра НПП «Исток» им. Шокина Андрей Тюрин.