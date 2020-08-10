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«Ростех» и ОКБ «Факел» создают комплекс для мониторинга судоходства из космоса

Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и опытное конструкторское бюро «Факел» разработали прототип комплекса на основе космического аппарата нанокласса для мониторинга движения морских и речных судов. Новое решение сможет обнаруживать объекты в три раза быстрее и на 60% эффективнее существующих аналогов отечественного и зарубежного производства.

Более эффективная работа достигается за счет специального расположения приемных антенных элементов, а также программного комплекса, который производит на борту космического аппарата совокупную обработку принимаемых сигналов. Для разрешения наложений (коллизий) в бортовой аппаратуре реализован принцип FastICA (Fast Independent Component Analysis), позволяющий разделять сигналы от каждой конкретной станции.

«Используемые сегодня решения на базе низкоорбитальных аппаратов позволяют обнаружить не более 20% объектов в течение 15 минут пролета над акваторией с численностью более 2000 судов. Новый комплекс даст возможность обнаруживать до 80% судов в течение пятиминутного пролета, что положительно скажется на безопасности судоходства», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Разработку программного комплекса в составе «Росэлектроники» ведет НИИ «Вектор».

Созданием космического аппарата занимается ОКБ «Факел». Одним из преимуществ изделия станет наличие миниатюрной двигательной установки, позволяющей корректировать орбиту при выполнении группового полета, увеличить срок активного функционирования, обеспечивать вывод космического аппарата с орбиты после завершения миссии.

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